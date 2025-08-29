彰化市、和美鎮下週2天大停水 店家改公休、46處加水站來了

大停水期間臨時加水站，台水公司第十一區管理處也會設置。（記者張聰秋攝）

2025/08/29 10:35

〔記者張聰秋／彰化報導〕記得儲水！因應南投鳥嘴潭下游管線A2段工程改接，台灣自來水公司公告9月3日凌晨0時起到4日下午1至3時，彰化市及和美鎮將停水長達37至39小時，影響戶數高達8萬1389戶，約占該區七成用戶，第十一區管理處規劃46處臨時加水站，民眾屆時可就近取水，水公司也預留消防栓用水，確保緊急狀況仍有水源可救火。

大停水消息一出，不少業者調整營運時間，縣府與彰基商圈附近餐飲店，原訂9月1日（週一）公休，改為9月3日（週三）、9月4日（週四）同步休息。彰北運動中心則宣布停水期間不開放淋浴。部分連鎖美髮店準備先儲水因應，但坦言會限制洗頭服務，若用水不足恐提前打烊。

請繼續往下閱讀...

台水公司已在彰化市與和美鎮設置46處加水站，並提供85處消防栓給消防取水使用，加水站地點涵蓋學校、公園、市場、廟宇及活動中心等地點，例如水公司第十一區管理處、彰化縣政府正門臨台電大樓、彰女、延和與延平公園、平和與中山國小，以及和美鎮中圍里福意堂、中寮里社區活動中心、糖友里庚新診所前等地。

臨時加水站分布廣泛，幾乎涵蓋停水主要里鄰與人口密集區，包含彰化市東興里、卦山里、民權里、中正里、中央里、南瑤里、西勢里、和調里、彰安里等，以及和美鎮的詔安里、中圍里、中寮里、犁盛里、柑井里、新庄里、竹園里等地。

換句話說，不論是住在市中心、社區、學區或市場周邊，民眾都能找到離家不遠的臨時加水點，第十一區管理處也會視實際用水狀況，機動增加臨時加水站應急。

台水公司公布彰化市、和美鎮停水期間設置的46處臨時加水站清單，涵蓋學校、公園、市場、廟宇及活動中心等地點，方便民眾就近取水。（第十一區管理處提供）

台水公司公布彰化市、和美鎮停水期間設置的46處臨時加水站清單，涵蓋學校、公園、市場、廟宇及活動中心等地點，方便民眾就近取水。（第十一區管理處提供）

46處加水站彰化市延和、延平公園都有。（記者張聰秋攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法