超思案農業部官員不起訴 陳駿季：尊重司法盼就此落幕

2025/08/29 10:35

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國2023年因禽流感疫情致雞蛋短缺，農業部開啟雞蛋進口專案，委託含超思在內的多家進口商協助，並讓蛋價恢復平穩，時任部長陳吉仲、時任次長、現任部長的陳駿季等農業部官員被控圖利超思，北檢昨偵查後不起訴，陳駿季今（29日）表示尊重司法調查，也盼該議題就此落幕。

當年受到全球禽流感疫情等影響，雞蛋嚴重短缺，黑市猖獗，為平穩價格，農業部啟動雞蛋進口專案，委託9家進口商協助進口雞蛋，其中就有超思公司，蛋價恢復平穩後，陳吉仲、陳駿季、前畜牧司司長張經緯、副司長李宜謙、時任畜產會董事長林聰賢被控圖利超思，經北檢調查，陳吉仲、陳駿季等人無圖利超思行為，且其金流並無異常收入，未有瀆職、圖利情形，予以簽結。

至於超思公司，北檢認為超思在2022年、2023年用亮采公司名義及成立新公司「超思」進口日本、巴西雞蛋到台灣。以虛增雞蛋價格與運輸成本方式，共向畜產會詐領6085萬餘元，依涉犯詐欺取財、偽造文書等罪將超思公司相關人吳姓母女起訴，並向法院建請判刑2年，畜產會某專員則也被認定協助被起訴。

陳駿季今出席農金獎頒獎典禮，會前接受媒體被問及他本人無圖利無罪簽結表示，不論是農業部或他本人的立場，都是尊重司法調查結果，也坦言隨超思案爆發後，農業部相關人士糾結多年，但希望超思議題就此過去，農業部在畜牧項目還有多要往前推動。

有為超思案辯護的律師在臉書發文指出，超思案會讓許多努力協助解決蛋荒問題的公務員感到被嫌棄，恐怕以後公務員不願再盡心盡力解決問題，陳駿季表示，同仁確實會有這樣的心態，尤其付出許多努力卻遭受外界質疑當然會灰心，但現在透過檢調調查還了清白，對這些努力的農業部人員來說是好事，農業部會繼續往前前進。

