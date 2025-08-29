為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    養成青年升遷競爭力 嘉市「職場晉升培力站」活動報名開跑

    9月職場晉升培力站講座豐富。（市府社會處提供）

    9月職場晉升培力站講座豐富。（市府社會處提供）

    2025/08/29 10:33

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府社會處主導的「看嘉本領學院」，9月12日至20日將舉辦「職場晉升培力站」，針對已經工作3到5年、處於升遷關鍵期的青年，設計聚焦邏輯思維、團隊領導、提案表達的課程，助青年養成升遷實戰競爭力，在職場中展現影響力。

    社會處表示，「看嘉本領暨青職嘉薪計畫」推動以來，已超過5000人參與，去年升級「看嘉本領學院」，以職涯探索、生涯定向、就業銜接為核心，透過講座、產業參訪與工作坊，陪伴青年從校園過渡到職場。隨青年職場挑戰多元，今年陸續辦理兩梯次「職場新血培力站」及「數位人才培力站」職場技能培訓課程，吸引近400次參加。

    社會處說，9月12日至20日將舉行「職場晉升培力站」，邀請包括風不大品牌顧問主理人曾映瑞，分享如何以行銷思維切入，提升提案成功率；學堂講座職能培訓共同創辦人方植永，以互動教學引導學員探索領導風格，並實際練習團隊協作。即日起活動開放免費報名 ，限額30人。

    嘉義市政府社會處推動「看嘉本領學院」，養成青年職場技能。（市府社會處提供）

    嘉義市政府社會處推動「看嘉本領學院」，養成青年職場技能。（市府社會處提供）

