大稻埕夏日節明480秒煙火壓軸 雙舞台串聯帶來全日音樂饗宴

大稻埕夏日節壓軸場480秒「愛情來得正是時候」主題煙火，將施放大型千輪煙火「埕彩千輪」、藍色流星雨等全新特效。（北市觀傳局提供）

2025/08/29 10:29

〔記者孫唯容／台北報導〕「2025大稻埕夏日節」壓軸場煙火秀將於明（30）日浪漫登場，當晚8點將施放480秒煙火，首度推出大型千輪煙火「埕彩千輪」、藍色流星雨等全新特效，點亮台北的夜空，音樂展演也將以「雙主場」形式盛大展開，串聯迪化街永樂廣場與大稻埕碼頭兩大音樂現場，帶來全日不間斷的音樂饗宴。

觀光傳播局局長長余祥表示，今年大稻埕夏日節壓軸場煙火以「愛情來得正是時候」為主題，不僅結合金閃冠、銀白柳樹、繁花牡丹、藍色煙花、魔法紅心、3D牡丹環與3D燈籠等多種特效，更推出近年來在日本、臺灣引發話題的大型千輪煙火「埕彩千輪」，以紅、綠、藍、紫四色斑千輪，並搭配多樣愛心造型，交織呈現愛與祝福的美好意涵，8月30日剛好是七夕情人節隔天，邀請大家一起來到大稻埕夏日節度過最浪漫的約會行程。

請繼續往下閱讀...

觀傳局表示，在雙主場舞台展演部分，30日下午2時30分至5時在迪化街永樂廣場舉行「埕．唱」，將由桑尼、Tickle Tickle 癢癢、粗大Band、打倒三明治等新生代音樂人接力演出，以活力與創意唱響盛夏序曲。而大稻埕碼頭（延平河濱公園）4號水門主舞臺則自下午4時30分起，以「愛情來得正是時候」主題，邀請蕎、胡恂舞、溫室雜草、呂允、公館青少年、陳華、怕胖團、宇宙人等實力歌手與樂團輪番登台。

此外，觀傳局也提醒，8月30日晚間6時至11時，活動周邊市區道路實施交通管制，將視情況彈性擴大管制範圍，會場周邊公車路線配合人潮加密班次；大稻埕碼頭淡3號至淡5號水門自上午6時起車輛只出不進，淡1號至淡6號水門自下午3時30分起車輛禁止通行（含機車、自行車），建議民眾搭乘捷運後步行前往，路線包含捷運中和新蘆線至大橋頭站、淡水信義線至雙連站，或松山新店線至北門站，再步行至水門進入活動場域。

觀傳局也呼籲，由於活動場域內人潮眾多，觀賞煙火時請保持秩序，避免推擠或攀爬高處，以確保安全，共同維護愉快的觀賞環境。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法