玉山亂丟垃圾問題嚴重！9月起大淨山 帶1公斤垃圾下山就可以兌獎

玉山園區圓峰山屋附近被山友亂丟廚餘垃圾，玉管處9月起發起大淨山，鼓勵山友將步道、山屋垃圾帶下山，滿1公斤還可兌換獎品。（玉管處提供）

2025/08/29 10:06

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山園區主、群峰線是熱門登山路線，惟玉山國家公園管理處近期在圓峰山屋附近樹叢底下，發現許多被山友丟棄的垃圾，由於這些垃圾會吸引野生動物取食，影響生態環境，為此，玉管處9月起至年底將舉辦大淨山，鼓勵山友將主、群峰線的步道、山屋垃圾帶下山，凡秤重滿1公斤就可兌換獎品，盼山友自律切勿亂丟垃圾，攜手維護無痕山林。

玉管處表示，近期在玉山主、群峰線進行巡查，發現圓峰山屋附近的圓柏樹叢被丟棄不少垃圾，其中包括塑膠袋、吃不完的食物等，這些廚餘不僅會吸引黃喉貂、鳥類取食影響健康，還會干擾動物覓食習性、衝擊生態，為避免山區被丟棄垃圾，除呼籲山友切勿亂丟，也將從9月起發起大淨山活動，並持續到今年底。

請繼續往下閱讀...

玉管處說，只要山友從主、群峰線步道，將自身製造或步道沿途、山屋、生態廁所、觀景平台，以及涼亭的垃圾廢棄物帶下山，並到排雲登山服務中心秤重，滿1公斤就可兌換黃喉貂臂章，滿2公斤送魔術頭巾，滿3公斤送排汗T恤，盼藉此鼓勵山友響應淨山，並呼籲登山務必將果皮、廚餘垃圾帶下山，另也提醒，淨山撿垃圾也要留意周邊環境，切勿前往危險區域，以維護自身安全。

玉山園區圓峰山屋附近被山友亂丟廚餘垃圾，玉管處9月起發起大淨山，鼓勵山友將步道、山屋垃圾帶下山，滿1公斤還可兌換獎品。（玉管處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法