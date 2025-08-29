新北八里藝術季8/30登場 寓教於樂傳遞性別平等理念

新北市八里區公所主辦「八里親子藝術季－八里總動員，性平小將，藝啟GO」活動，8月30日上午9時至下午4時於八里區公所戶外廣場登場。（八里區公所提供）

2025/08/29 09:58

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市八里區公所主辦「八里親子藝術季－八里總動員，性平小將，藝啟GO」活動，8月30日上午9時至下午4時於八里區公所戶外廣場登場，此次活動以「性別平等」與「運動」為核心主題，融合戲劇演出、趣味闖關、手作DIY與教育推廣，打造一場專屬親子的藝術大冒險。

八里區長林銚傑表示，活動兼具寓教於樂，特別規劃五大體驗式性平闖關遊戲，結合運動元素與VR/XR科技互動裝置，讓孩子們在遊戲中認識性別平等，提升尊重與理解，打造「藝術×運動×性平」的多元體驗。

另外，現場也規劃親子互動，卡司陣容由YOYO家族的「草莓姐姐」、吉祥物，與大小朋友近距離互動；天馬戲創作劇團、晤出團故事王國則接力帶來兒童劇場演出。更有氣球彼得魔幻秀、毛毛星樂園互動秀與細菌哥哥腹語術表演，讓親子共享歡樂時光。

林銚傑指出，八里親子藝術季不只是孩子的天堂，也是家人交流、共同成長的重要時刻。今年結合性別平等與運動兩大主題，期盼讓民眾在歡笑中學習尊重與包容。更多活動資訊可查詢「新北市八里區公所」、「幸福八里」粉絲專頁。

