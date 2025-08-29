為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高鐵三連假車票一起賣1小時售逾42萬張 鄉民哀號：一下子就沒了

    因應9月底到10月初將有教師、中秋、國慶「三連假」，高鐵29日凌晨零時開賣三連疏運車票，僅4分鐘就賣出6.5萬張車票，1小時就賣出超過42.4萬張車票。（資料照）

    因應9月底到10月初將有教師、中秋、國慶「三連假」，高鐵29日凌晨零時開賣三連疏運車票，僅4分鐘就賣出6.5萬張車票，1小時就賣出超過42.4萬張車票。（資料照）

    2025/08/29 10:12

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕因應9月底到10月初將有教師、中秋、國慶「三連假」，高鐵29日凌晨零時開賣三連假疏運車票，僅4分鐘就賣出6.5萬張車票，1小時就賣出超過42.4萬張車票。透過PTT則可看到鄉民熱議，「一下子就沒了」、「根本登不進去」、「App一直顯示忙碌中」，不過也有一些網友稱「這次超順」、「很好搶耶!」。

    綜合媒體報導，台灣高鐵於今（29）日凌晨開賣教師、中秋、國慶「三連假」、9月26日至10月13日的疏運車票，零時一到立刻湧入大批民眾搶購，根據高鐵指出，在開放訂位後4分鐘即完成6萬5千餘張車票訂位，至12分鐘內完成17萬餘張車票訂位，至22分鐘內完成約29萬1千餘張訂票，至32分鐘有35萬4千餘張完成訂票。而在開賣1小時內即順利完成42萬4千餘張訂位，截至今日上午8時，總計完成46萬餘張車票預訂。

    高鐵公司也提到，為因應一次開賣共計18天車票預售，特別預先強化軟硬體配置，票務系統最多可同時容納3萬8千人上線訂票，較今年春節疏運開賣期間、同時容納2萬2千人同時上線，大幅提高約1.7倍。

    對此在PTT八卦板也有許多鄉民議論，雖然有一些網友稱「網頁準點買好了」、「APP很順，四張該買的都買到」、「3個連假都輕鬆買到票」，但也有許多鄉民質疑「一直顯示忙碌中」、「我就用APP按了數十次了完全進不去」、「真的是看不懂3個連假一起賣」、「左手APP右手電腦，都忙碌中」、「一直出現導向次數過多，然後又是紅字」，有網友更直呼「3個連假一起賣到底哪個天才想出來的」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播