高鐵三連假車票一起賣1小時售逾42萬張 鄉民哀號：一下子就沒了

因應9月底到10月初將有教師、中秋、國慶「三連假」，高鐵29日凌晨零時開賣三連疏運車票，僅4分鐘就賣出6.5萬張車票，1小時就賣出超過42.4萬張車票。（資料照）

2025/08/29 10:12

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕因應9月底到10月初將有教師、中秋、國慶「三連假」，高鐵29日凌晨零時開賣三連假疏運車票，僅4分鐘就賣出6.5萬張車票，1小時就賣出超過42.4萬張車票。透過PTT則可看到鄉民熱議，「一下子就沒了」、「根本登不進去」、「App一直顯示忙碌中」，不過也有一些網友稱「這次超順」、「很好搶耶!」。

綜合媒體報導，台灣高鐵於今（29）日凌晨開賣教師、中秋、國慶「三連假」、9月26日至10月13日的疏運車票，零時一到立刻湧入大批民眾搶購，根據高鐵指出，在開放訂位後4分鐘即完成6萬5千餘張車票訂位，至12分鐘內完成17萬餘張車票訂位，至22分鐘內完成約29萬1千餘張訂票，至32分鐘有35萬4千餘張完成訂票。而在開賣1小時內即順利完成42萬4千餘張訂位，截至今日上午8時，總計完成46萬餘張車票預訂。

高鐵公司也提到，為因應一次開賣共計18天車票預售，特別預先強化軟硬體配置，票務系統最多可同時容納3萬8千人上線訂票，較今年春節疏運開賣期間、同時容納2萬2千人同時上線，大幅提高約1.7倍。

對此在PTT八卦板也有許多鄉民議論，雖然有一些網友稱「網頁準點買好了」、「APP很順，四張該買的都買到」、「3個連假都輕鬆買到票」，但也有許多鄉民質疑「一直顯示忙碌中」、「我就用APP按了數十次了完全進不去」、「真的是看不懂3個連假一起賣」、「左手APP右手電腦，都忙碌中」、「一直出現導向次數過多，然後又是紅字」，有網友更直呼「3個連假一起賣到底哪個天才想出來的」。

