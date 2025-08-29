為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    阿里山林鐵高階款列車「森里號」亮相 明年加入營運行列

    阿里山林鐵全新打造的高階款列車「森里號」。（林鐵處提供）

    阿里山林鐵全新打造的高階款列車「森里號」。（林鐵處提供）

    2025/08/29 10:06

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕農業部林業及自然保育署為提升阿里山林鐵乘坐體驗與運能，獲行政院前瞻計畫支持全新打造高階車款，並命名為「森里號」。首列包含1輛機關車與5節車廂於今（29日）運抵林鐵嘉義車庫。待完成試車與運轉測試程序後，預計明年投入「嘉義-阿里山」本線營運，與現行「阿里山號」共同服務旅客，提供多元選擇。

    阿里山林業鐵路及文化資產管理處（上簡稱林鐵處）表示，「森里號」是綜觀阿里山林鐵時代地位、特色及功能等多面向，以「從海拔30m的嘉義站，一路攀升至2451m的祝山站」、「傳統與創新兼具、在地與世界連結」、「穿梭平原至高山林間」的概念發想及設計打造，並以鄒族語「樹林」之意譯為「EVI」，命名為「森里號」EVI，蘊含從阿里山山腳向山巔致敬，兼容林業發展與觀光轉型的歷程，象徵人與自然和諧共生。

    林鐵處指出，因應林鐵多山多彎的路線環境，「森里號」採用動力更強的新引擎，無論在蜿蜒的山道上爬坡，還是面對高海拔氣候，動力皆能穩定輸出；全新轉向架的懸吊系統結合多組不同功能的減震彈簧，能減少搖晃，提升乘坐舒適度。

    林鐵處說，「森里號」外觀承襲黑色蒸汽火車頭與紅色柴油機關車色系，並納入日出印象，採「林鐵黑、阿里山紅、聖光金」塗裝。這次共採購5輛機關車及26節車廂。作為未來阿里山林鐵本線的高階列車，其定位及票價也會與現行「阿里山號」有所區隔，以滿足不同客群需求。

    阿里山林鐵新的高階款列車「森里號」。（林鐵處提供）

    阿里山林鐵新的高階款列車「森里號」。（林鐵處提供）

    阿里山林鐵高階款列車「森里號」曝光。（林鐵處提供）

    阿里山林鐵高階款列車「森里號」曝光。（林鐵處提供）

    阿里山林鐵高階款列車「森里號」曝光。（林鐵處提供）

    阿里山林鐵高階款列車「森里號」曝光。（林鐵處提供）

    
    
