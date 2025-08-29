為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    跟著米其林指南遊新竹縣 品味山海湖風情

    新竹縣「黑皮驊」獲2025米其林指南入選餐廳。（擷取自新竹縣政府官網）

    新竹縣「黑皮驊」獲2025米其林指南入選餐廳。（擷取自新竹縣政府官網）

    2025/08/29 10:09

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕台灣《米其林指南2025》8月公布最新「必比登推介（Bib Gourmand）」及入選餐廳，新竹縣共有21家料理得到肯定，不僅是傳統客家菜大放異彩，還有蔬食、麵食、燒肉、和牛、眷村美食等，縣長楊文科欣見全球美食聖經讓竹縣美食躍升國際，邀請大家跟著米其林到新竹縣來趟尋味之旅！

    縣府交通旅遊處表示，台灣《米其林指南2025》8月12日公布最新「必比登推介（Bib Gourmand）」，新竹縣入選8間店家，分別是位於關西鎮的「ㄤ咕麵」、北埔鄉的「春嬌粄條」、竹東鎮的「鴻金食堂」、橫山鄉的「晌午粄食」、竹北市的「善菓堂」、「首烏廚EAT」、「唐草園」，以及北埔鄉中正路的「鄒記菜包」。

    8月19日再公布的米其林指南入選餐廳，新竹縣計有峨眉鄉「耕野月眉」、「竹東排骨酥麵」、北埔鄉「老頭擺」、「泥磚屋」、「客家本色私房料理」，以及、竹北市「ZenA」、「鮨安」、「SABI」、「彼刻」、「裏月晴酒」、「黑皮驊」、「Firoo」及「川阜」等店家上榜。

    交旅處表示，21家得到米其林肯定的竹縣美食中，客家料理大放異彩，佔了近半，當中北埔鄉就有4家上榜。另外，竹北市也有11家美食上榜，囊括素食、麵食及職人創意料理。

    交遊處說，新竹縣有山海湖優美風景和客家、原住民等多元民族風情，從濱海沙灘、鄉間古道、溪流生態、山林巨木到溫泉泡湯，自然資源豐富，這次經由台灣《米其林指南2025》加持，相信對各鄉鎮的觀光旅遊和經濟繁榮將有加乘功效。

    北埔鄉中正路的「鄒記菜包」獲2025米其林必比登推介。（鄒記菜包提供）

    北埔鄉中正路的「鄒記菜包」獲2025米其林必比登推介。（鄒記菜包提供）

    2025米其林指南入選餐廳，新竹縣「竹東排骨酥麵」也上榜。（擷取自新竹縣政府官網）

    2025米其林指南入選餐廳，新竹縣「竹東排骨酥麵」也上榜。（擷取自新竹縣政府官網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播