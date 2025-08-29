跟著米其林指南遊新竹縣 品味山海湖風情

新竹縣「黑皮驊」獲2025米其林指南入選餐廳。（擷取自新竹縣政府官網）

2025/08/29 10:09

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台灣《米其林指南2025》8月公布最新「必比登推介（Bib Gourmand）」及入選餐廳，新竹縣共有21家料理得到肯定，不僅是傳統客家菜大放異彩，還有蔬食、麵食、燒肉、和牛、眷村美食等，縣長楊文科欣見全球美食聖經讓竹縣美食躍升國際，邀請大家跟著米其林到新竹縣來趟尋味之旅！

縣府交通旅遊處表示，台灣《米其林指南2025》8月12日公布最新「必比登推介（Bib Gourmand）」，新竹縣入選8間店家，分別是位於關西鎮的「ㄤ咕麵」、北埔鄉的「春嬌粄條」、竹東鎮的「鴻金食堂」、橫山鄉的「晌午粄食」、竹北市的「善菓堂」、「首烏廚EAT」、「唐草園」，以及北埔鄉中正路的「鄒記菜包」。

8月19日再公布的米其林指南入選餐廳，新竹縣計有峨眉鄉「耕野月眉」、「竹東排骨酥麵」、北埔鄉「老頭擺」、「泥磚屋」、「客家本色私房料理」，以及、竹北市「ZenA」、「鮨安」、「SABI」、「彼刻」、「裏月晴酒」、「黑皮驊」、「Firoo」及「川阜」等店家上榜。

交旅處表示，21家得到米其林肯定的竹縣美食中，客家料理大放異彩，佔了近半，當中北埔鄉就有4家上榜。另外，竹北市也有11家美食上榜，囊括素食、麵食及職人創意料理。

交遊處說，新竹縣有山海湖優美風景和客家、原住民等多元民族風情，從濱海沙灘、鄉間古道、溪流生態、山林巨木到溫泉泡湯，自然資源豐富，這次經由台灣《米其林指南2025》加持，相信對各鄉鎮的觀光旅遊和經濟繁榮將有加乘功效。

北埔鄉中正路的「鄒記菜包」獲2025米其林必比登推介。（鄒記菜包提供）

2025米其林指南入選餐廳，新竹縣「竹東排骨酥麵」也上榜。（擷取自新竹縣政府官網）

