    首頁　>　生活

    基隆暖暖公托出現流浪犬追車 家長嚇到險摔車

    基隆暖暖公托家園旁出現流浪犬，家長接送小孩時被狗追車。（民眾提供）

    基隆暖暖公托家園旁出現流浪犬，家長接送小孩時被狗追車。（民眾提供）

    2025/08/29 10:02

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市暖暖區公共托育家園附近有流浪犬出沒，會追逐老師和接送孩子家長的車輛，有家長差點因此摔車，消息傳出後令家長和老師們都很害怕。基市動物防疫保護所人員到現場誘捕，昨天捉到1隻，其他的流浪犬警覺性很高，動保所表示，會持續巡查捕捉流浪犬，結紥、裝矯正器，避免流浪犬追車咬人。

    家長投訴，公托附近經常有流浪犬隻出沒，還會追車，已經有多位家長跟老師，在接送孩子上下學、上下班時被狗追的經驗，甚至有家長差點摔車。公托的孩子都是2歲以下，如果摔車就很危險。

    家長說，公托附近有4隻流浪犬出沒，家長很擔心，有位家長表示，她1個人帶2個寶寶上下學，有次下雨天被狗追車，追了一段路打滑差點摔車，嚇得直尖叫，萬一摔車2個寶寶真的很危險。

    動保所長陳柏廷說，大概1個月前有收到暖暖公托通報，有4隻流浪狗會在停車場聚集、追車，動保所持續派外勤跟管理員到現場去捕捉，那個停車場是一個比較開放式的空間，後面有步道，犬隻警覺性很高，看到動保所人員就往山上去跑，動保所也設置誘捕籠，昨天巡查時有捉到1隻，已將牠帶回收容所結紮然後裝置矯正器再放回去。

    陳柏廷說，犬隻裝了矯正器之後，跑的時候會受到矯正器的干擾，就沒有辦法追車咬人，其他3隻流浪犬動保所會持續去巡查跟捕捉，把所有的狗都捕捉完成，幫牠結紮、裝矯正器，避免再追車咬人。

    基隆暖暖公托家園旁出現流浪犬，家長接送小孩時被狗追車。（記者盧賢秀攝）

    基隆暖暖公托家園旁出現流浪犬，家長接送小孩時被狗追車。（記者盧賢秀攝）

    基隆暖暖公托家園旁出現流浪犬，家長接送小孩時被狗追車，很擔心。（記者盧賢秀攝）

    基隆暖暖公托家園旁出現流浪犬，家長接送小孩時被狗追車，很擔心。（記者盧賢秀攝）

    基隆市動保所在暖暖公托附近放置誘捕籠。（記者盧賢秀攝）

    基隆市動保所在暖暖公托附近放置誘捕籠。（記者盧賢秀攝）

    動保所長陳柏廷表示，捕捉流浪犬後會幫牠裝上矯正器，避免追車咬人。（記者盧賢秀攝）

    動保所長陳柏廷表示，捕捉流浪犬後會幫牠裝上矯正器，避免追車咬人。（記者盧賢秀攝）

    熱門推播