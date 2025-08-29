消失半世紀！腳踩草繩機復出 寓教於樂環保教具

消失逾半個世紀的腳踩草繩機。（記者蔡宗勳攝）

2025/08/29 09:53

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕4、50年代，台灣經濟還處於困頓時期，有些家有幼兒無法外出工作的農村婦女，會在家裡做手工貼補家用，其中必須手腳並用的腳踩草繩機，曾為不少家庭注入經濟活水，但隨著電動機械化，腳踩草繩機已消失逾半個世紀。嘉義縣新港鄉頂菜園發展協會理事長陳明惠日前找到一台腳踩草繩機，趕緊買下來，整修後已經可以使用，將做為節能減碳的環境教育教具。

陳明惠表示，腳踩草繩機由方型木構支架和金屬製齒輪機械所組成，透過人力腳踏的方式製作草繩的器具。只要將稻草推入機器漏斗型入口，再透過腳踏帶動輪軸轉動機器打成草繩，草繩會捲收在中央大木輪軸，取下後就是一捲草繩成品，由於用腳踩速度不快，大概要1.5個小時才能打好一捲草繩。

陳明惠指出，腳踩草繩機風行於4、50年代，但速度不快致產量有限是其缺點，婦女為了多賺一點錢，往往夜以繼日踩個不停。後來草繩業者為加快速度，在草繩機加上驅動馬達，腳踩草繩機很快就被全面取代，不是改裝成馬達電動草繩機，就是淘汰出場。

陳明惠說，農村博物館原本就有一台超過50年歷史的傳統馬達電動草繩機，遊客對用手將稻草一束一束送進結草繩的漏斗型入口處，就能結成草繩都感到很新奇。日前很幸運在一處農家看到更傳統的腳踩草繩機，驚為天人，雖然殘缺無法使用，仍買了下來載回園區，經過整修之後，已經恢復功能，將成為寓教於樂的環保教具。

消失逾半個世紀的腳踩草繩機。（記者蔡宗勳攝）

腳踩草繩機靠雙腳踩著踏板轉動草繩機。（記者蔡宗勳攝）

加裝驅動馬達的電動草繩機。（記者蔡宗勳攝）

加裝驅動馬達的電動草繩機。（記者蔡宗勳攝）

