礁溪重陽敬老禮金轉帳要扣錢 宜縣消保官認為不合理

2025/08/29 09:41

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉公所辦理重陽敬老禮金發放，配合轉帳申請民眾，若非礁溪鄉農會帳戶，農會將扣30元匯費；民眾質疑，配合轉帳可節省村、鄰長逐戶發送的人力與時間，民眾為什麼要被扣錢？這很不合理，也沒有鼓勵效果，應由公所編列公務經費支應；公所表示，這是宣導並未強迫辦理，是否編列公務經費支應可以研究。

礁溪鄉65歲以上長者近8000人，依年紀不同，今年每人可以領到1000元至3萬元不等的重陽節敬老禮金。礁溪鄉公所表示，多年前就推廣轉帳申請服務，但大家的意願不是很高，今年再次請村、鄰長加強宣傳，轉帳可以方便長者領取，也可以節省村、鄰長發送的時間與人力。

依據公所的通知，開辦重陽禮金轉帳申請，請長者提供本人金融機構存摺封面影本，以礁溪鄉農會為優先，若非礁溪鄉農會，農會將扣除30元匯費。鄉公所強調，這只是鼓勵宣導，並非強制性政策，未辦理轉帳的長者，仍是由村、鄰長親送敬老禮金到府。

宜蘭縣政府消保官王雅琳的父親是礁溪鄉長者，看到公所的轉帳申請通知單備感不解；王雅琳指出，轉帳是方便公所作業，節省村、鄰長的時間與人力，為何要扣民眾的錢，30元雖然不多，但卻是不合理，對政策也沒有鼓勵作用，若是這樣誰要申辦？就等者村、鄰長送到家就好，還不用被扣錢。

她說，這雖不是消費爭議案件，但也是關係到民眾權益，若農會真要收取匯費，這筆錢應該由公所編列公務經費支應，不應從民眾身上拔毛，宜蘭市公所早就辦理轉帳撥款，也沒扣民眾的錢，而是由公所支付，礁溪鄉應該跟進，才是合情合理的作法。

礁溪鄉公所表示，礁溪鄉農會是公所指定帳戶，要跨行收取匯費是金融機構的規定，轉帳申請並不強迫，是否由公所編列經費可以研究。宜蘭市公所指出，宜蘭市推動轉帳申請多年，30元的匯費由市公所公務預算支付，不會扣到長者的禮金。

