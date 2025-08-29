為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    七夕求良緣 屏東慈鳳宮請出七娘媽牽紅線

    戴上姻緣紅線祈求好姻緣。（記者葉永騫攝）

    戴上姻緣紅線祈求好姻緣。（記者葉永騫攝）

    2025/08/29 09:36

    〔記者葉永騫／屏東報導〕今天是七夕情人節，也是七娘媽的生日，屏東慈鳳宮依據往例舉辦七娘媽生牽紅線活動，廟方準備了3千條的姻緣紅線，並特別聘請古裝扮相的七娘媽來為信徒綁上姻緣紅線，祈求神明賜予好姻緣，慈鳳宮總幹事莊永表示，七娘媽主掌人間姻緣，青年男女招桃花、結姻緣、夫妻不和，常在七夕時前來祭拜，也有家中有小孩的家長也會前往拜拜，祈求神明保佑小孩平安長大。

    莊永表示，慈鳳宮七娘媽原供奉在3樓，平時信徒就能擲筊求姻緣，七夕當天廟方會將七娘媽移至大殿供信徒參拜祈求並舉辦活動，如果當事人不在，也能請父母、親友幫忙祈求帶回姻緣紅線，期盼在神明加持下，順利找到另一伴，而祈求的方式很簡單，準備環保金一份，燒香向七夕娘娘稟報姓名、住址、農曆出生年月日、祈求的事項，接著擲筊請示，允筊一次就可從拜籃中取一枚紅絲線，過香爐三次，求姻緣者把紅絲線戴左手中，求夫妻和好者，將紅絲線放在配偶枕頭下方，有的信徒還會準備鮮花和各種的化妝品祭拜。

    如果姻緣順利結為連理，不少信徒也會帶著喜餅前來答謝，由於今天不是例假日，許多年輕人因為上班無法親自前來，就有不少父母親為了自己的子女來祈求姻緣，希望子女能早日脫單，順利抱孫子。

    拜七娘媽準備了鮮花及各式化妝用品。（記者葉永騫攝）

    拜七娘媽準備了鮮花及各式化妝用品。（記者葉永騫攝）

    慈鳳宮準備了3000條的姻緣紅線供信眾索取。（記者葉永騫攝）

    慈鳳宮準備了3000條的姻緣紅線供信眾索取。（記者葉永騫攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播