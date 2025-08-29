七夕求良緣 屏東慈鳳宮請出七娘媽牽紅線

戴上姻緣紅線祈求好姻緣。（記者葉永騫攝）

2025/08/29 09:36

〔記者葉永騫／屏東報導〕今天是七夕情人節，也是七娘媽的生日，屏東慈鳳宮依據往例舉辦七娘媽生牽紅線活動，廟方準備了3千條的姻緣紅線，並特別聘請古裝扮相的七娘媽來為信徒綁上姻緣紅線，祈求神明賜予好姻緣，慈鳳宮總幹事莊永表示，七娘媽主掌人間姻緣，青年男女招桃花、結姻緣、夫妻不和，常在七夕時前來祭拜，也有家中有小孩的家長也會前往拜拜，祈求神明保佑小孩平安長大。

莊永表示，慈鳳宮七娘媽原供奉在3樓，平時信徒就能擲筊求姻緣，七夕當天廟方會將七娘媽移至大殿供信徒參拜祈求並舉辦活動，如果當事人不在，也能請父母、親友幫忙祈求帶回姻緣紅線，期盼在神明加持下，順利找到另一伴，而祈求的方式很簡單，準備環保金一份，燒香向七夕娘娘稟報姓名、住址、農曆出生年月日、祈求的事項，接著擲筊請示，允筊一次就可從拜籃中取一枚紅絲線，過香爐三次，求姻緣者把紅絲線戴左手中，求夫妻和好者，將紅絲線放在配偶枕頭下方，有的信徒還會準備鮮花和各種的化妝品祭拜。

如果姻緣順利結為連理，不少信徒也會帶著喜餅前來答謝，由於今天不是例假日，許多年輕人因為上班無法親自前來，就有不少父母親為了自己的子女來祈求姻緣，希望子女能早日脫單，順利抱孫子。

拜七娘媽準備了鮮花及各式化妝用品。（記者葉永騫攝）

慈鳳宮準備了3000條的姻緣紅線供信眾索取。（記者葉永騫攝）

