「海底精靈」超美！ 澎湖南方四島海蛞蝓多達201種 87種首亮相

南方四島海蛞蝓生態多樣性，被喻為海底精靈。（海管處提供）

2025/08/29 09:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕內政部國家公園署海洋國家公園管理處委託國立嘉義大學生物資源學系邱郁文教授調查澎湖南方四島國家公園海域的海蛞蝓多樣性，總共發現201種的海蛞蝓，其中新增加了87種過去未曾紀錄的新物種。更出版圖文並茂「海底精靈：澎湖南方四島海蛞蝓解說手冊」，帶領讀者進入南方四島海蛞蝓的奇妙世界。

海蛞蝓的分布非常廣泛，從海洋表層漂浮、潮間帶、亞潮帶甚至到深海都有蹤跡。棲地包括珊瑚礁、岩礁、海藻或沙地，食物涵蓋珊瑚、海綿、海鞘、藻類、水螅、水母等。澎湖南方四島國家公園屬於火山島嶼地質，堅硬的底質形成珊瑚礁環境，加上岩礁、沙地、礫石等多樣的底質，提供海蛞蝓多元的生態棲地，因此造就豐富的生態多樣性。

海管處表示，邱郁文老師團隊進行南方四島主要島嶼及附屬島嶼的全面性調查，共調查1332隻海蛞蝓，發現7目38科201種海蛞蝓。最令人振奮的莫過於新增加了87種過去未曾記錄過的物種，大幅更新了南方四島海域的物種名錄，目前共紀錄了8目44科250種。

海管處將南方四島海蛞蝓調查的成果出版「海底精靈：澎湖南方四島海蛞蝓解說手冊」一書，內容收錄南方四島100種海蛞蝓種類，除了介紹海蛞蝓的型態、棲息環境、分類說明外，還使用了許多的精美圖片，一窺南方四島海蛞蝓各角度樣貌，搭配文字的解說，認識每1種海蛞蝓的特徵。除此之外，更搭配6則海蛞蝓的小故事，讓讀者更可瞭解其行為奧秘。

嘉義大學生物資源學系接受海管處委託，展開南方四島海蛞蝓研究調查。（海管處提供）

