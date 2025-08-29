「冷心低壓」又來了！今明午後雷雨開炸機率大 專家提醒恐有冰雹

大台北、西半部地區持續會有局部36-38度或以上高溫發生的機會，這種情況短時間內仍然不會有明顯改變。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕今天（29日）又有另一個高空冷心低壓靠近，今明兩天通過台灣，預估大氣不穩定度將會提高，今明兩天的午後熱對流預期將會再度增多，留意可能有大雷雨甚至冰雹發生的機會。

天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇在臉書表示，今明兩天冷心低壓通過，台灣上空的潛在大氣不穩定度將會提高，配合白天陽光加熱的熱力作用，熱對流一但發展起來就有可能會發展的比較旺盛，今明兩天午後熱對流將增多，發展範圍以西半部山區為主，並且有機會擴展到平地，熱對流發展的地方可能有局部短時較大雨勢，也要留意可能有大雷雨甚至冰雹發生的機會，提醒午後外出或是要到山區活動民眾務必要注意天氣變化。

週日（31日）冷心低壓向北離開台灣附近，不過太平洋高壓勢力有開始稍微東退的趨勢，台灣附近雖然還是位於高壓邊緣，但是整體風向將從原本比較偏東風逐漸轉為東南到偏南風，這種高壓相對較為東退的情況將會持續到下週，大環境的風向改變之後，台灣附近整體的水氣可能較為增多，配合白天的熱力作用，陸地上午後熱對流仍然是很容易發展起來，因此從週日開始一直到下週還是要持續注意午後熱對流雷雨發展變化的情況，如果同時又有高空冷心低壓靠近的話，午後雷雨發展的程度就會更為明顯。

溫度方面則是持續炎熱，尤其是大台北、西半部地區持續會有局部36-38度或以上高溫發生的機會，這種情況短時間內仍然不會有明顯改變，必須要依賴午後雷雨的降雨過後才有可能較為降溫下來。由於溫度持續偏高，外出時務必要做好防曬、防中暑的準備，假日出遊也盡量在白天溫度最高的時候避免戶外活動，以降低熱傷害發生的風險。

至於在熱帶擾動的發展方面，目前在南海的熱帶性低氣壓（TD-17）結構發展的狀況不是太好，雖不能排除在明後天靠近海南島南方或越南近海的時候進一步增強為輕度颱風的機會，但對台灣沒有直接影響。

在熱帶性低氣壓TD-17的後方，一路向東、東南風向延伸至菲律賓及太平洋低緯度海面的季風低壓槽後續的變化就很值得注意，隨著下週太平洋高壓勢力有較為東退的機會，後續季風低壓槽內如果再有擾動發展，那麼發展位置就有可能會比較偏北邊一些，移動方向有往北、西北移動的機會，但是現在擾動還沒有開始發生，實際變化情況有待繼續觀察。

