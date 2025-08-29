基隆約2.7萬輛機車未定檢 環保局：車齡逾10年未檢直接罰500元

基隆市環保局指出，即日起，凡滿10年機車應定檢未定檢，不再通知，直接開罰500元。（記者俞肇福攝）

2025/08/29 09:28

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆審計室指出，基隆市環保局辦理機車排氣定期檢驗管制，到檢率連續多年低於全國平均值；基隆市府統計到2024年10月機車應定檢10萬5175輛，實際到檢僅7萬8616輛、到檢率74.75％，到檢率連續多年低於全國平均值，每年約2萬7000輛未到檢，基市府僅取締約4000輛，審計室要求改善。市府表示，7月起已針對10年以上未定檢機車，不再寄通知，直接依空污法開罰500元。

審計室指出，環保局委託廠商辦理機車排氣定期檢驗，是以寄發明信片或以簡訊通知，但去年委託契約規定寄發數量僅9萬5000輛，未涵蓋全部應到檢數10萬5175輛。進一步比對後發現，2022年及2023年機車排氣定檢到檢率分別為69.63％（第19名）及76.55％（第16名），低於全國平均值78.45％及79.35％。

請繼續往下閱讀...

基隆市機車登記數量有18萬餘輛，滿5年要開始定期檢驗，3萬輛機車未按規定進行排氣定檢，今年7月開始加強未定檢處分力道，針對10年以上未完成排氣定檢的機車，「不再另行寄發逾期未定檢通知提醒車主」，將依據空污法直接開罰500元；仍不改善，將移送監理機關註銷車牌，車輛無法再上路使用。

環保局說，民眾可以透過「廢車回收一站通」進行車體回收報廢手續，否則罰單會一直寄，民眾恐因未定檢而被連續罰。民眾可以透過基隆市環保局官網或至30間排氣定檢站掃描QR code加入「機車定檢e通知服務」服務，將自動收到提醒通知，避免因疏忽而忘記定檢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法