中市百貨停車場周邊車輛排隊佔道 將加強取締

中市府架設告示牌，百貨逛街車潮佔據車道要開罰了。（圖：市府提供）

2025/08/29 09:01

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市7期百貨商圈每逢假日逛街車潮湧現，百貨停車場滿位時，等待進入停車場的車潮往往佔據一線車道，影響周邊路段交通，交通局會同相關單位會勘，在惠中路一段及市政北七路口增設「停車場已滿時，禁止暫停車道排隊，違者依法取締」警示牌，市府並將與警方合作加強「大執法」，對違規暫停佔用車道的行為嚴格取締，提高稽查頻率，維持交通順暢與用路安全。

台中七期商圈不少百貨齊聚，已往每逢假日均湧現大量逛街車潮，百貨業者自設停車場往往消化不完，排隊等停車的車潮均佔據一線車道，影響用路人權益，更造成周邊塞車，交通秩序大受影響，台中新光三越整修進入尾聲，預計9月底前重新開館啟用，因應後續百貨商圈車潮問題，台中市交通局預估因應。

交通局長葉昭甫表示，7期百貨商圈吸引中部各縣市民眾來消費購物，假日常出現停車場滿場，排隊車輛延伸到周邊幹道，對交通秩序造成干擾，影響道路服務品質，市府之前已要求百貨業者必須在現場派遣義交協助交通指揮，並在道路側設置相關指引牌面，規劃專人高舉「停車場已滿，特約停車場免費停車3小時」、「停車場車位已滿時，請勿排隊以免受罰」等告示牌，提醒民眾轉至附近停車場，不要大排長龍阻礙交通動線。

葉昭甫指出，儘管業者在館內停車場近乎滿場且有溢留至路口狀況時，均會派人引導停等車輛前往周邊特約停車場，並釋出停車優惠等誘因，但仍有不少民眾長時間暫停車道排等進百貨停車場，為解決交通亂象，交通局在惠中路一段及市政北七路口，設置禁制牌面，宣導消費者配合警方及交管人員指揮行進，違規停等車輛於道路或行穿線上，員警將依法舉發。

交通局目前已在7期商圈周遭，增置明顯的停車資訊告示牌，讓駕駛在抵達商圈之前，就能獲知停車場的即時狀況，減少不必要的進場與回堵情況，提醒民眾，市府已啟動車道排隊佔道違者開罰，民眾切勿以身試法。

