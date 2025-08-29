回來了！草屯鎮街頭重現舊衣回收箱 切記有2物不收

草屯鎮街頭重現舊衣回收箱，全鎮有54處，公所提醒棉被、枕頭不要丟進該回收箱。（記者陳鳳麗攝）

2025/08/29 08:52

〔記者陳鳳麗／南投報導〕回來了！消失幾年的舊衣回收箱近日重現南投縣草屯鎮的街道，鎮公所與廠商簽約回收舊衣再利用，目前共設置54處，鎮民對公所重設舊衣回收箱拍手叫好，但有民眾擔心它們很快就淪為垃圾回收箱；草屯鎮公所表示，設置點很多有監視鏡頭，呼籲民眾只投可再利用衣物，棉被和枕頭勿投入。

草屯鎮設舊衣回收箱多年，但後來因民眾公德心欠缺，把不要的東西丟入回收箱，回收箱旁也淪為垃圾放置點，加上舊衣市場萎縮，因沒有廠商投標而消失數年，繼南投市、埔里鎮去年設置後，草屯鎮也在這幾天陸續安裝好舊衣回收箱。

草屯鎮公所昨日公告全鎮54處設置點，箱子顏色為灰色，造型也與過去的瘦長型略微不同，體型較胖一點，開口也較大，方便投擲衣服。

鎮長簡賜勝說，跟廠商簽約後，舊衣回收箱也都裝好了，請鎮民千萬不要把棉被、被單、枕頭等物丟入，隨時維持良好的習慣。

民眾對舊衣回收箱重現大多表示歡迎，但有人說「測試人格開始了！」，擔心回收箱再次被當成垃圾箱，不過也有民眾發現，設置地點很多都鄰近路口監視器，因此民眾若亂丟非舊衣的物品，可能就會被拍下。

多年前草屯有舊衣回收箱被塞滿衣物，外面還丟置垃圾。（資料照，記者陳鳳麗攝）

草屯鎮設置舊衣回收箱的地點，共有54處，草屯鎮公所都有公告。（草屯鎮公所提供）

