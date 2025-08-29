又是「冷心低壓」！鄭明典PO圖喊：這次範圍很大

鄭明典今上午在臉書分享雲圖畫面，並表示「又是冷心低壓！」他也提醒「這次範圍很大，看動畫，台灣上空逆時針旋轉雲系的特徵明顯」。（圖擷自臉書）

2025/08/29 09:27

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前氣象局長鄭明典今上午在臉書分享衛星雲圖，並提醒又有冷心低壓出現，且這次範圍很大。

鄭明典今上午在臉書分享雲圖畫面，並表示「又是冷心低壓！」他也提醒「這次範圍很大，看動畫，台灣上空逆時針旋轉雲系的特徵明顯，而此時看到的紅外線雲影，由顏色判斷，主要是中高層雲，所以說又是高層『冷心低壓！』」

鄭明典也說，「為什麼最近那麼多冷心低壓？這是有氣候背景的原因的，稍後再聊聊~」。針對有網友詢問「今天是不是又會有比較劇烈的午後雷陣雨？」，鄭明典也回應「觀察時間」

對於網友發問「冷心低壓會有什麼效果？」，鄭明典也轉貼先前氣象署曾解說「什麼是冷心低壓？」，在氣象署先前的粉專發文指出，「冷心低壓常出現在夏秋季節的洋面上空，但是在一般的地面天氣圖上是看不到的。它是個在高空逆時鐘旋轉的渦漩，由於中心溫度較周圍更低，故被稱為『冷心低壓』」。

至於冷心低壓會造成的影響，該文也說明「冷心低壓接近時，高空的溫度將會降低，加大地面到高空的溫差，促使對流發展更旺盛！因此常使午後雷雨更為劇烈，甚至可能有冰雹出現」、「雖然冷心低壓只在高空出現，但偶爾也會出現向地面發展、進而誘發出地面氣旋（如熱帶性低氣壓或颱風）的現象」。

