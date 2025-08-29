從業界到官署 觀光署長陳玉秀上任兩個月：事事有商有量

交通部觀光署長陳玉秀接受本報「官我什麼事」專訪，國旅要「同中求異」做出差異化，讓國人產生「再發現」探索動力，並提升國際吸引力。（記者黃筠軒攝）

2025/08/29 10:20

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部觀光署長陳玉秀上任滿兩個月，業界出身、非公務員身分的她，強調「事事有商有量」的溝通彈性，但也不掩初入公部門的適應挑戰。另外，她也走訪各地，認為國旅要「同中求異」做出差異化，讓國人產生「再發現」探索動力，同時也能提升國際吸引力。

陳玉秀接受本報「官我什麼事」專訪指出，國旅常被詬病同質性高，一個活動若在不同兩地都能做，就代表沒特色，需花工夫「同中求異、異中求同」做出差異化。舉例來說，澎湖、金門、馬祖都是離島，但文化背景不同，其戰地風情也存在差異。又如冰島史費拉大裂縫（Silfra）潛水、東非大裂谷，台灣要「異中求同」和國際交朋友，應先深入認識自己的土地。

她認為，國旅需要「再發現」的探索動力，她上任後頻繁走訪各地，「每當發現新大陸時，挺感動的」，她深刻感受很多人深愛台灣，在各行業、各崗位上，用自己的視角，努力把台灣的好推薦給旅客。

陳玉秀指出，探索台灣有很多途徑，包括吃美食、騎自行車、跑步、登山等，但推展觀光須跨部會合作，例如自行車需交通單位、地方政府協力，登山活動也要跨部會合作；觀光署的強項是對外宣傳，透過16個駐外據點向國際介紹台灣，吸引國際客來台。

她表示，台灣觀光資源破碎，不像大國有大山大水，但有豐富山海資源，小小土地擁268座3000公尺以上高山，並被海水包圍，隨時能上山下海，對歐美人士更是強大吸引力，「政府要做的是確保安全」，讓國內外旅客放心從事山海遊憩。

從民間轉至公部門，陳玉秀坦言，「以前只要我想做，就投入時間及資源去推動；現在自己並非執行單位而是治理單位，要把想法轉換成政策。」但她仍勤跑第一線，今年計劃參加「菊島澎湖跨海馬拉松」，也打算登玉山，以實際行動體驗旅人視角，讓自己能在旅人、觀光推動者、產業政策制定者3個身份之間換位思考。

陳玉秀形容自己是「行動派」，一旦有構想，馬上就打電話問對方想法，但在公務體系，這種做法會引發公務員擔憂，這樣可能會打擾對方，甚至被誤會是政策推動方向。因此她常對署內強調：「每件事情都是有商有量」，很多事需要團隊協力，署內同仁也回饋許多專業建議，給她很多安心。

交通部今年國際來台客目標一千萬人次，同時也頻頻強調，「人次」不是觀光唯一KPI。談到是否發展其他觀光效益評估標準，陳玉秀坦言，恐怕無法很快找到更具體的通用項目，不過旅遊平均消費額度會是重點之一；另外，效益可依據計畫目標訂定，舉例來說，未來要推展的「北回之巔」是有特定方向的，就能據此定義出關鍵效益指標，觀察有多少旅客因此回訪。

對於旅宿業人力不足問題，陳玉秀表示，「台灣不大，任何政策彼此牽動影響速度快」，經濟及觀光互相影響，需要相對謹慎討論。台灣有很多競爭者，已開發國家都在搶新興市場人力，但政府也有諸多考量，包括關稅若影響其他產業，如何保障國人就業人口及薪資結構，在此前提之下，才會開放外部人力。她也觀察，已有部分業者嘗試彈性就業機制，例如吸引五十多歲退休族回業界貢獻經驗，「不一定要全職，能選擇想做的事、想工作的時段」。

