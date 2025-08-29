不再獨厚花東！觀光署擬振興中南部 新推「北回之巔」吸客

交通部觀光署長陳玉秀接受本報「官我什麼事」專訪，將花3年推動「北回之巔」計畫引客。（記者黃筠軒攝）

〔記者蔡昀容／台北報導〕颱風及0728水災重創中南部，交通部觀光署第4季將於災區擴增3分之1活動數量，並提出振興計畫獎勵旅遊。另外，署長陳玉秀透露，將花3年推動「北回之巔」計畫，以北回歸線為核心，整合澎湖、嘉義阿里山、南投玉山、花蓮縱谷等地資源，形成跨縣市、跨山海的旅遊路線，吸引國際旅客「一來再來」分段達成，並期許有朝一日能被國人列進「人生必做清單」。

去年花蓮0403震災，觀光署提出多波補助振興花東觀光。陳玉秀接受本報「官我什麼事」專訪指出，0403災損放送全世界，衝擊國際客旅遊信心，為避免於中南部風災重演，首先要盡快復原災損，再透過活動把旅客帶回來；因此，待行政團隊解決災損後，觀光署準備於第四季擴大活動辦理，於雲嘉南、西拉雅、參山國家風景區推出27個活動，其中3分之1為新增的新活動。

此外，陳玉秀表示，觀光署也提出振興計畫，希望針對雲嘉南、阿里山等中南部災區獎勵旅遊，預算通過後將對外說明。觀光署既有的例行補助政策，也會針對災區加大力道，例如「台灣好湯」項目可針對災區溫泉區多一些照顧。

首次來台的國際旅客，8成集中北部。陳玉秀表示，觀光署努力把旅客往南送，不少外國YouTuber來台，也開始往北部以外地區尋找新項目。她認為中南部民間信仰很有文化觀光潛力，例如白沙屯、大甲媽祖、東港王船等，除了儀式感強烈，也深深連結在地文化，體現「越在地越國際」，外國人會非常喜歡。

陳玉秀也點出台灣觀光國際行銷困境。她認為，台灣觀光資源相對破碎，宣傳時易發散零散，使國際旅客對台灣印象不明顯。觀光署今年提出「北回之巔旗艦計畫」，現正循程序陳報行政院核定，是國內重大公共建設計畫之一，預估花三年時間推動。

陳玉秀說明，北回歸線經過的22個國家，僅台灣、中國、緬甸地質地貌及生態較為豐富。以台灣來說，寬度220公里以內，就涵蓋島嶼、海洋、河川、村落、高山、縱谷，因此觀光署以北回歸線為主題，向國際行銷台灣。

陳玉秀舉例，以北回歸線為軸線，最西邊是澎湖虎井，有南方四島可以遊玩，往東搭船是嘉義東石，後續還有阿里山、玉山塔塔加、花東縱谷，一路上還有豐富的原住民文化；旅客若要完整走完，少說要一、兩個月，並可能要分段進行、一來再來。除了向國際宣傳，也期許北回之巔能成為國人人生必走清單。

