恆基「希望種子」結業式，感動恆基課輔20週年。（記者蔡宗憲攝）

2025/08/29 08:32

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春基督教醫院舉辦「屏東希望種子暨第十九屆向日葵夏日學苑」，以「破繭而出・承載20」為主題，15位大專院校生暑期投入恆春半島課輔班，陪伴偏鄉學童學習與成長。彰顯恆基課輔20週年、台電希望種子計畫邁向20年、恆基70週年即將到來，盼愛與關懷在半島延續，世代接力點亮未來。

希望種子學員多為在地青年，返鄉奉獻假期，結合專長輔導學童，延續歷屆學長姐精神，將愛化為行動。台電公眾服務處處長袁梅玲、核三廠副處長張益維等人與學員共創流體畫，寓意「光」與「流」象徵希望與包容。高士大古謠隊以母語吟唱古老旋律，課輔班學童獻唱〈耶穌敲我心門〉族語版，成為恆基醫療巡迴車進入原鄉的溫馨旋律，交織文化與關懷。

恆基課輔班迎來20週年，點燭儀式以「過去的光、此刻的光、未來的光」為題，祈願孩子更自信、弱勢家庭獲支持、半島被更多人看見。為讓偏鄉學童體驗電影，恆基將新大樓禮拜堂化身「快閃電影院」，放映《聽見歌 再唱》，以250吋大螢幕傳遞正向力量，呼應恆基深耕偏鄉的使命。

台電公服處處長袁梅玲表示，19年來台電與恆基並肩，看見孩子從被陪伴到成為陪伴者，盼第20年結出更多果實。恆基院長顏簡美珠勉勵學員「向日葵總向著光，盼你們不只追光，更要成為光。」恆基未來將持續結合教育、醫療與在地文化，與部落孩子、弱勢家庭攜手「破繭而出」，迎向下一個20年。

恆基「希望種子」結業式，破繭而出點亮偏鄉20年。（記者蔡宗憲攝）

