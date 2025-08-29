永和仲夏夜之夢壓軸場「經典民歌之夜」明晚仁愛公園登場

新北市2025「永和仲夏夜之夢」壓軸場，「經典民歌之夜」卡司陣容堅強。（記者翁聿煌攝）

2025/08/29 08:31

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市2025「永和仲夏夜之夢」系列活動最終壓軸場，30日（週六）登場的「經典民歌之夜」，今年卡司陣容堅強，請到民歌教父施孝榮、三金歌王殷正洋、最強合唱南方二重唱、不老情人于台煙及金韻歌王李明德等重量級歌手，帶來一場充滿回憶與經典的免費音樂饗宴，邀請市民朋友一同到仁愛公園聽民歌、唱民歌。

永和區長周珍表示，為陪伴孩子們歡度暑假的最後一個週末，主辦單位當天從下午3點到6點，安排26公尺的超大型水樂園氣墊滑水道，讓孩子在專人的陪伴下盡情戲水，也準備免費爆米花、奇幻泡泡秀及雨傘轉球特技等精采節目陪伴大朋友小朋友，仁愛公園周邊更匯集美食攤位與9台胖卡餐車，讓民眾輕鬆解決晚餐後，再參加晚間7點的「經典民歌之夜」。

永和「仲夏夜之夢」經典音樂會，每年都是新北市民的夏夜音樂盛宴，在傍晚的微風吹拂中，坐在公園涼椅或草坪，感受西洋、國台語和古典等各種音樂的美好回憶，其中最受民眾歡迎的「經典民歌之夜」壓軸登場，曲目包括殷正洋的「橄欖樹」、「被遺忘的時光」、「新不了情」、「恰似你的溫柔」，李明德的「無人的海邊」、「 拼宵夜 」、「陽光和小雨 」、「愛情釀的酒」。

于台煙的「化妝舞會＋想你的夜」組曲、「偶然組曲」、「是你在說抱歉嗎」、「讀你」，施孝榮的「歸人沙城」、「拜訪春天」、「木棉道」、「俠客」，南方二重唱的「蘭花草+捉泥鰍+童年」組曲、「風吹風吹」、「海裡來的沙」，最後是大合唱「秋蟬 +外婆的澎湖灣」，青春歲月不變的歌手與耳熟能詳歌曲，要帶著大家進入音樂的時光隧道，重溫年少記憶。

主辦單位30日下午3點到6點，安排26公尺超大型水樂園氣墊滑水道，讓孩子在專人陪伴下盡情戲水。（記者翁聿煌攝）

