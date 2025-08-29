為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    永和仲夏夜之夢壓軸場「經典民歌之夜」明晚仁愛公園登場

    新北市2025「永和仲夏夜之夢」壓軸場，「經典民歌之夜」卡司陣容堅強。（記者翁聿煌攝）

    新北市2025「永和仲夏夜之夢」壓軸場，「經典民歌之夜」卡司陣容堅強。（記者翁聿煌攝）

    2025/08/29 08:31

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市2025「永和仲夏夜之夢」系列活動最終壓軸場，30日（週六）登場的「經典民歌之夜」，今年卡司陣容堅強，請到民歌教父施孝榮、三金歌王殷正洋、最強合唱南方二重唱、不老情人于台煙及金韻歌王李明德等重量級歌手，帶來一場充滿回憶與經典的免費音樂饗宴，邀請市民朋友一同到仁愛公園聽民歌、唱民歌。

    永和區長周珍表示，為陪伴孩子們歡度暑假的最後一個週末，主辦單位當天從下午3點到6點，安排26公尺的超大型水樂園氣墊滑水道，讓孩子在專人的陪伴下盡情戲水，也準備免費爆米花、奇幻泡泡秀及雨傘轉球特技等精采節目陪伴大朋友小朋友，仁愛公園周邊更匯集美食攤位與9台胖卡餐車，讓民眾輕鬆解決晚餐後，再參加晚間7點的「經典民歌之夜」。

    永和「仲夏夜之夢」經典音樂會，每年都是新北市民的夏夜音樂盛宴，在傍晚的微風吹拂中，坐在公園涼椅或草坪，感受西洋、國台語和古典等各種音樂的美好回憶，其中最受民眾歡迎的「經典民歌之夜」壓軸登場，曲目包括殷正洋的「橄欖樹」、「被遺忘的時光」、「新不了情」、「恰似你的溫柔」，李明德的「無人的海邊」、「 拼宵夜 」、「陽光和小雨 」、「愛情釀的酒」。

    于台煙的「化妝舞會＋想你的夜」組曲、「偶然組曲」、「是你在說抱歉嗎」、「讀你」，施孝榮的「歸人沙城」、「拜訪春天」、「木棉道」、「俠客」，南方二重唱的「蘭花草+捉泥鰍+童年」組曲、「風吹風吹」、「海裡來的沙」，最後是大合唱「秋蟬 +外婆的澎湖灣」，青春歲月不變的歌手與耳熟能詳歌曲，要帶著大家進入音樂的時光隧道，重溫年少記憶。

    主辦單位30日下午3點到6點，安排26公尺超大型水樂園氣墊滑水道，讓孩子在專人陪伴下盡情戲水。（記者翁聿煌攝）

    主辦單位30日下午3點到6點，安排26公尺超大型水樂園氣墊滑水道，讓孩子在專人陪伴下盡情戲水。（記者翁聿煌攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播