跟著皮克敏來高雄散步 「Pikmin Bloom Tour」10/11、10/12高雄登場

「Pikmin Bloom Tour 2025」首度登台，10月11、12日高雄登場。（高雄市觀光局提供）

2025/08/29 08:28

〔記者葛祐豪／高雄報導〕由任天堂與Niantic共同開發，以「皮克敏」為主題，運用定位資訊的智慧型手機應用程式《Pikmin Bloom》，首度登台，與高市觀光局合辦「Pikmin Bloom Tour 2025：高雄」，將於10月11、12日首次在高雄舉行；觀光局今（29日）表示，這是一場免費的實體步行活動，歡迎全台民眾趁著國慶連假來高雄一遊。

「Pikmin Bloom Tour」是一場與《Pikmin Bloom》的皮克敏們一起行走、完成任務，並探索城市多樣魅力的散步活動。在完成特別任務的同時，可以走訪城市中的各種景點，欣賞自然景觀、享受購物與美食、欣賞藝術展覽等，透過多元的體驗重新發現城市的新魅力。

高雄市觀光局長高閔琳表示，期待透過這次的「Pikmin Bloom Tour 2025：高雄」活動，讓玩家能跟著遊戲走訪哈瑪星、鹽埕、駁二、大港橋、高雄港倉庫群等愛河灣熱門景點，享受在地美食，了解高雄的人文歷史，進一步感受高雄港灣城市獨有的藝術、文化與休閒氛圍。

「Pikmin Bloom Tour 2025：高雄」活動採抽選制，欲參加者需透過《Pikmin Bloom》應用程式進行申請，中獎者須於收到電子郵件後48小時內，完成票券申請，方視為完成報名手續。

凡完成遊戲內任務，可獲得特別飾品皮克敏與限定徽章；依照活動地圖於鹽埕區漫步，更能收集能成長為特別飾品皮克敏的金色花苗。參加者還可至駁二塔前廣場領取專屬贈品，留下高雄散步的美好回憶！詳情請參閱《Pikmin Bloom》官方網站：https://pikminbloom.com/pikmin-tour-2025-kaohsiung 。

