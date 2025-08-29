為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    宜蘭壯圍生活節加碼週五場 連3天嗨唱沙丘音樂會

    2025壯圍生活節在宜蘭縣壯圍沙丘生態園區登場，前2場「星夜沙丘音樂會」吸引上千人同歡，主辦單位加碼29日場，推出「霞光夜嶼」音樂會。（東北角風管處提供）

    2025壯圍生活節在宜蘭縣壯圍沙丘生態園區登場，前2場「星夜沙丘音樂會」吸引上千人同歡，主辦單位加碼29日場，推出「霞光夜嶼」音樂會。（東北角風管處提供）

    2025/08/29 08:02

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕2025壯圍生活節在宜蘭縣壯圍沙丘生態園區登場，前2場「星夜沙丘音樂會」吸引上千人同歡，主辦單位今天加碼週五場次，推出「霞光夜嶼」音樂會，接力明、後天活動，將連續3天嗨唱夜間沙丘，邀請葉璦菱、沈文程等歌手登台演出。

    壯圍生活節今年以「阡陌縱橫沙海間」為主題，邀請2組藝術家完成地景藝術創作，交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處另安排電輔車輕旅行，邀請親子共遊；原計4場次星夜沙丘音樂會也多加碼1場，今天舉辦霞光夜嶼場。

    東北角風管處表示，3天夜間音樂會不間斷，要讓遊客從白天玩到晚上，從沙丘唱到海邊。29日傍晚5點開唱，將由葉璦菱、沈文程、王宏恩、YASH余燿祖、楊肅浩等歌手齊聚沙丘，在落日與星光中唱出壯圍的浪漫與生命力。

    30日主題為阡陌交織，邀請甜約翰、追風少女、貨櫃兄弟、大支ft.STACO等團體演出，讓遊客感受搖滾、嘻哈及獨立樂團的魅力；31日則是縱橫沙海，由Voco Novo爵諾歌手、雷擎X明馬丁Musa、鄭宜農等人獻唱，還有親子共賞的無獨有偶工作室劇團演出。

    東北角風管處指出，民眾除可開車自行前往，也安排接駁車服務，從宜蘭火車站後站出發，往返壯圍遊客中心，單趟30元，只收現金不找零，接駁時間為下午3點至晚上10點10分。

