新北昨飆39度今續高溫 專家揭：高壓幾乎籠罩北部外海

近日天氣炎熱，昨日新北市五股區更出現39度高溫，「林老師氣象站」說明，本週以來，太平洋高壓幾乎就籠罩在台灣北部外海，高壓下沉氣流強，北部高溫晴朗，日照加劇，增溫快速。（圖擷自臉書）

2025/08/29 08:46

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日天氣炎熱，昨日新北市五股區更出現39度高溫，氣象專家指出，這是因為太平洋高壓幾乎就籠罩在台灣北部外海，而南部午後對流發展比北部多，加上北部受盆地阻隔影響，使得海風降溫效果較為有限，不像南部海風可進行局部地區的降溫作用，因此出現「北部晴朗又熱、南部午後降雨降溫」的狀況。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」以「為什麼最近，北部都比南部熱！」為題發文指出，根據觀測顯示，昨日全台最高溫發生在新北五股的39度，前日全台最高溫同樣是發生在新北五股的攝氏38.2度；本週以來，就氣溫變化來看，北部都比南部要來的熱，為什麼？

請繼續往下閱讀...

「林老師氣象站」說明，這可能跟太平洋高壓以及當時的大氣環流有關，本週以來，太平洋高壓幾乎就籠罩在台灣北部外海，高壓下沉氣流強，北部高溫晴朗，日照加劇，增溫快速。而南部午後對流發展（午後雷陣雨）比北部多，就會出現「北部晴朗又熱、南部午後降雨降溫」的狀況。

「林老師氣象站」也指出，另一方面，也會跟海陸風影響差異有關，南部靠近台灣海峽、南高屏沿海，海風較容易在下午進來，進行局部地區的降溫作用。北部（特別是台北市區）雖然靠海，但盆地阻隔，使得海風降溫效果較為有限。

「林老師氣象站」提到，今日影響我們的天氣型態相似，白天依舊高溫炎熱。新北市為紅色燈號，有連續出現攝氏38度或以上的極端高溫機率，要特別注意。另外包含台北市、桃園市、彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣為黃色燈號，也需注意防範。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法