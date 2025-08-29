為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    宜蘭強震象山鏡頭君瞬間變色！台北夜景「紅變藍」

    宜蘭近海27日（週三）晚間發生規模6.0地震，讓北部居民國家級警報大響，有網友則發現，台北象山的即時影像竟在地震發生前後瞬間變色。（圖擷自threads）

    宜蘭近海27日（週三）晚間發生規模6.0地震，讓北部居民國家級警報大響，有網友則發現，台北象山的即時影像竟在地震發生前後瞬間變色。（圖擷自threads）

    2025/08/29 08:10

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭近海27日（週三）晚間發生規模6.0地震，讓北部居民國家級警報大響，有網友則發現，台北象山地即時影像竟在地震發生前後瞬間變色，由原本的偏紅色調變為偏藍色調，引發網路一陣議論。

    宜蘭近海於27日晚間9點11分發生規模6.0地震，包含宜蘭冬山、台北信義震度都達到4級，不少民眾都感受到一陣搖晃，包含台北捷運、桃園捷運、新北捷運等也都立即依標準作業程序慢速行駛。

    昨日上午則有網友在threads發文分享地震當下的象山直播畫面，透過他擷取的即時影像畫面可看到，大約在9點11分06秒時畫面背景還是偏紅黃色調，隨後在14秒至19間可看到鏡頭一陣搖晃，在20秒更可看到背景色調突然偏藍，幽藍天空乍看恍如晨昏交接時刻會出現的藍調美景，網友也直呼「像極了遊戲中的紅月」。

    該文PO出後也引發網友議論，並紛紛留言表示「奇怪為何這樣」、「超帥，警報解除」，也有網友稱「為什麼會有無限城的感覺」，讓原PO直呼「我想是因為信念，因為大哥沒有輸」。

    也有其他網友猜測「有沒有一種可能只是白平衡的調整......」，也讓原PO直呼「有沒有可能你這個就是正確答案......」、「鏡頭搖晃之後自動校正白平衡吧…」等。

    而根據今上午查看即時影像可發現，昨晚象山的即時影像畫面也都持續維持偏藍色調。

    在 Threads 查看

    今上午查看即時影像可發現，昨晚象山的即時影像也都持續維持偏藍色調。（圖擷自YouTube）

    今上午查看即時影像可發現，昨晚象山的即時影像也都持續維持偏藍色調。（圖擷自YouTube）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播