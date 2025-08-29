宜蘭強震象山鏡頭君瞬間變色！台北夜景「紅變藍」

宜蘭近海27日（週三）晚間發生規模6.0地震，讓北部居民國家級警報大響，有網友則發現，台北象山的即時影像竟在地震發生前後瞬間變色。（圖擷自threads）

2025/08/29 08:10

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭近海27日（週三）晚間發生規模6.0地震，讓北部居民國家級警報大響，有網友則發現，台北象山地即時影像竟在地震發生前後瞬間變色，由原本的偏紅色調變為偏藍色調，引發網路一陣議論。

宜蘭近海於27日晚間9點11分發生規模6.0地震，包含宜蘭冬山、台北信義震度都達到4級，不少民眾都感受到一陣搖晃，包含台北捷運、桃園捷運、新北捷運等也都立即依標準作業程序慢速行駛。

昨日上午則有網友在threads發文分享地震當下的象山直播畫面，透過他擷取的即時影像畫面可看到，大約在9點11分06秒時畫面背景還是偏紅黃色調，隨後在14秒至19間可看到鏡頭一陣搖晃，在20秒更可看到背景色調突然偏藍，幽藍天空乍看恍如晨昏交接時刻會出現的藍調美景，網友也直呼「像極了遊戲中的紅月」。

該文PO出後也引發網友議論，並紛紛留言表示「奇怪為何這樣」、「超帥，警報解除」，也有網友稱「為什麼會有無限城的感覺」，讓原PO直呼「我想是因為信念，因為大哥沒有輸」。

也有其他網友猜測「有沒有一種可能只是白平衡的調整......」，也讓原PO直呼「有沒有可能你這個就是正確答案......」、「鏡頭搖晃之後自動校正白平衡吧…」等。

而根據今上午查看即時影像可發現，昨晚象山的即時影像畫面也都持續維持偏藍色調。

今上午查看即時影像可發現，昨晚象山的即時影像也都持續維持偏藍色調。（圖擷自YouTube）

