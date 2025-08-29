為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    各地炎熱高溫上看38度 午後對流發展旺盛留意雷陣雨

    今日氣溫方面，各地高溫普遍為31至36度，其中大台北、桃園及中南部近山區處有36度以上高溫發生的機率，尤其新北市局部地區甚至可能出現38度左右的極端溫度。（資料照）

    

    2025/08/29 06:48

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（29日）大環境為偏東風，迎風面花東地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸及東北部地區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後在桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，對流發展旺盛時，有局部較大雨勢發生的機率，午後外出仍要注意天氣變化。

    今日氣溫方面，各地高溫普遍為31至36度，其中大台北、桃園及中南部近山區處有36度以上高溫發生的機率，尤其新北市局部地區甚至可能出現38度左右的極端溫度，中午前後紫外線偏強，容易達過量甚至危險等級，外出請做好防曬措施並多補充水分。

    氣象署提醒，陸上風力方面，基隆北海岸、桃園及恆春半島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請多加留意。

    氣象署也指出，熱帶性低氣壓TD17號，凌晨2時中心位於鵝鑾鼻西南方1000公里之處，向西北往越南方向前進，對台灣沒有直接影響。

    空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區為「普通」等級。

    未來天氣方面，週六台灣位於太平洋高壓南側，南方亦為大季風低壓區，大環境為偏東風，迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸及東北部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

    下週日至下週一大環境逐漸轉成偏南至東南風，南方水氣略增，東南部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨；下週一清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。

    下週二至下週四環境轉為東北風，花東地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨。

    下週五至下下週日水氣偏多，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    32 ~ 39 30 ~ 39 32 ~ 39 28 ~ 36

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    

