    颱風消息曝！中午紫外線達危險級 吳德榮：下週有熱帶系統蠢動

    最新歐洲系集模式（左）模擬顯示，「熱帶低壓」在南海緩慢發展，週六前成颱機率略調升至60%；最新歐洲系集模式（右）模擬顯示，路徑雖類似「劍魚」，但強度弱很多。（圖擷自洩天機教室專欄）

    2025/08/29 07:19

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今、明（30日）兩天北部高溫達38度、中午前後紫外線危險級；南海「熱帶低壓」成颱機率6成、對台灣無影響，下週還有其他「熱帶系統」，在台灣東方遠海活動。

    中央氣象署表示，今天（29日）花東地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸及東北部地區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後桃園以南地區有局部短暫雷陣雨。

    吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明兩天各地晴時多雲，高溫炎熱；北部高溫達38度、中午前後紫外線危險級，要防曬、防中暑。恆春半島及花東偶有局部短暫降雨的機率，午後山區亦有局部陣雨或雷雨。

    吳德榮稱，最新歐洲模式模擬顯示，下週日（31日）至週二（9月2日）南方水氣稍多，各地多雲時晴，高溫微降、北台仍偏熱；東半部及屏東偶有局部短暫降雨的機率，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率，需注意局部大雷雨。

    吳德榮說，下週三（3日）、週四（4日）各地晴時多雲，高溫炎熱；中午前後紫外線危險級，要防曬、防中暑。恆春半島及花東偶有局部短暫降雨的機率，午後有局部陣雨或雷雨，大多侷限在山區，仍需注意局部大雷雨。

    吳德榮分析，最新歐洲系集模式模擬顯示，「熱帶低壓」在南海緩慢發展，週六（30日）前成颱機率略調升至60%，路徑向西北西轉偏西，雖類似「劍魚」，但強度弱很多，對台灣無影響。

    吳德榮補充，最新模式模擬更顯示，下週還有其他「熱帶系統」，在台灣東方遠海活動，西北太平洋仍處於颱風好發期。

