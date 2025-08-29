08/29 各報重點新聞一覽

行政院會昨通過「人工智慧基本法」草案。（行政院提供）

2025/08/29 06:51

自由時報

人工智慧基本法草案 政院拍板 補助獎勵AI 吸引研發應用

行政院院會昨通過「人工智慧基本法」草案，未來將與朝野立委提出的十九案併案立院審查。根據草案，明定AI研發與應用的基本原則，也要求政府應積極推動研發、應用及基礎建設，並辦理相關產業的補助、委託、出資、獎勵、輔導或提供租稅等財政優惠措施。

涉收賄、詐領助理費貪874萬 前綠委陳歐珀起訴 求刑24年2月

民進黨前立委陳歐珀涉收受商港業者四一三萬餘元賄賂、租賃車業者五十萬元，再提案助業者爭取補助、修商港法等，陳另涉詐領助理補助費四一一萬餘元，被控共貪污八七四萬餘元；陳妻徐慧諭除共同涉詐領補助款，還涉公益侵占「勁宜蘭發展協會」一一○萬元款項；台北地檢署昨依違反貪污治罪條例等罪嫌起訴陳歐珀夫妻等十六人，並對陳歐珀求刑廿四年二月，徐女則求刑八年八月。

美濃國有地挖成大峽谷 撈3億 水保區填廢棄物 聲押13人

高雄市美濃區四處農地及國有地遭不法集團盜採砂石，形成面積六公頃、深二十公尺「大峽谷」，再回填營建廢棄物，且位於水源水質保護區，檢警連續兩天帶回十七人偵辦，初估不法獲利逾三億元，依違反廢棄物清理法等罪嫌聲押居中牽線的曹軍揚及地主、承租人等十三人，另四人以十萬元交保。

聯合報

「黨團改選更符社會期待」賴清德下通牒逼退柯建銘

大罷免大失敗，賴政府啟動內閣改組，民進黨內矛盾也檯面化。面對黨內逼退民進黨立院黨團總召柯建銘，賴清德總統昨表示，「如果黨團改選，我相信會更符合社會期待。」賴總統的正式表態，形同對柯建銘辭總召下最後通牒。對此，柯建銘僅表示「此時無聲勝有聲」，並未多做回應。

高階晶片99%皆台製 貝森特：美國安風險

美國財長貝森特廿七日表明，全球九成九的高階晶片都在台灣生產，對美國是嚴重的國家安全風險，風險程度自一九七三年石油危機以來從未見過，川普政府必須為美國經濟去風險化。

中國時報

戰鬥內閣 卓揆：每天渡河搶灘

內閣異動底定，行政院長卓榮泰28日率準閣員亮相，他在介紹準政院祕書長張惇涵時，形容總統府工作「像高山守碉堡，難得見到敵人，行政院卻是每天渡河搶灘」，戰鬥氣息與總統府大不相同。在府院強調強化朝野溝通之際，卓揆這番話令在野立委與學者不解，執政黨滿腦子鬥爭，中間選民不會埋單。

美戰略方針點名台灣 脆弱又關鍵

美國國防部已完成2025年新版國防戰略草案，據《日經亞洲》報導，文件採用國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）觀點，凸顯台灣的脆弱與重大戰略意義。《金融時報》則引述學者觀察，中國軍力逐年增強，台灣即使強化不對稱防禦，「也像在下行手扶梯往上跑」，勉力維持現狀，但難以縮小差距。

民進黨前立委陳歐珀涉收收賄、詐領助理費共貪874萬，北檢昨起訴求刑24年2月。（資料照）

高雄美濃農地及國有地遭盜採回填廢棄物，被挖出面積6公頃、深20公尺「大峽谷」。（民眾提供）

