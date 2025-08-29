新光三越台南小北門店今試營運 民眾徹夜排隊等進場

新光三越台南小北門店試營運前一晚泡泡瑪特品牌入口已出現排隊人龍。（圖擷取自「新光三越台南小北門店」官方臉書）

2025/08/29 06:22

〔記者王姝琇／台南報導〕新光三越台南小北門店29日試營運，半夜就有民眾排隊等進場！網友分享28日晚間11點路過新光三越台南小北門店，發現潮流品牌泡泡瑪特，及台南TCRC與臺虎精釀打造的全新品牌giddy，都已有民眾聚集、排隊。

新光三越睽違12年再度插旗台南，29日將試營運，周邊交通及停車問題備受考驗。百貨臉書官網公告品牌入場排隊地點，提醒民眾注意動線；前一晚就已經有品牌粉絲拿著椅凳到場排隊，網友留言直呼：「太誇張，明早去不就啥都買不到。」

請繼續往下閱讀...

明顯有排隊人潮的，是當前潮流玩具品牌「泡泡瑪特 POP MART」，以全新概念店進駐新光三越台南小北門店，吸引民眾徹夜排隊。泡泡瑪特首度導入KUBO打卡裝置打造雙重亮點，空中懸掛設計更為台灣首見，展現品牌在空間設計的創新。

吸引人潮聚集的還有全台獨家登場，由曾獲選為亞洲50大酒吧的TCRC與純台製臺虎精釀打造的全新品牌giddy，並延長營業時間週五、週六營業至凌晨1點，其餘時間至晚上11點30分，打破傳統百貨時段與型態，期盼創造台南「微醺夜經濟」。

吸引民眾朝聖的品牌，勢必也得大排長龍進場的，還有首次進軍台南的日本超人氣超市LOPIA，打造具話題的漂浮超市，讓消費者不出國就能零時差的買到最道地的日本美食，LOPIA同步祭出試營運限定好禮，首3日滿額贈祈福米，戶籍北區的居民可免費換好禮。另外，百貨推出POP-UP Store快閃馬拉松活動，首棒由Pokémon Center 寶可夢中心領軍登場，8/29至9/14開立寶可中心期間限定快閃店，現場販售多款寶可夢中心原創商品，勢必將掀起訓練家們到場捕捉心儀的寶可夢。

新光三越小北門店即將試營運，將吸引大批消費者朝聖！（記者王姝琇攝）

新光三越台南小北門店試營運前一晚giddy前已聚集人潮。（圖擷取自「新光三越台南小北門店」官方臉書）

日本超人氣超市LOPIA及寶可中心期間限定快閃店，半夜雖無聚集人潮，但也是相當受矚目的品牌。。（圖擷取自「新光三越台南小北門店」官方臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法