週五熱爆飆38度 午後桃園以南防雷陣雨

週五（29日）花東及恆春半島有局部短暫雨勢，西半部雖多雲到晴，午後桃園留意局部短暫雷陣雨。（資料照）

2025/08/28 23:34

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週五（29日）各地高溫炎熱，花東及恆春半島有局部短暫雨勢，西半部雖多雲到晴，午後桃園以南留意局部短暫雷陣雨；溫度方面，大台北、中南部山區恐衝36度以上，局部甚至逼近38度，紫外線更普遍達過量到危險級，戶外活動務必做好防曬並勤補水。

中央氣象署預報，週五大環境為偏東風，迎風面花東地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸及東北部地區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後在桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，對流發展旺盛時，有局部較大雨勢發生的機率，午後外出仍要注意天氣變化。

溫度方面，各地高溫普遍為31至36度，其中大台北、桃園及中南部近山區處有36度以上高溫發生的機率，尤其新北市局部地區甚至可能出現38度左右的極端溫度，中午前後紫外線偏強，容易達過量甚至危險等級，外出請做好防曬措施並多補充水分。

天氣風險公司指出，週五上午為多雲到晴天氣，仍要注意高溫及午後雷陣雨的影響，白天高溫都可以達到32-34度，雙北至桃園，以及中南部內陸地區有局部36度高溫發生機會，特別是台北盆地延伸到桃園市區這個部分，由於偏東風過山沉降增溫作用的影響，可能出現更極端的高溫，過量到危險等級的紫外線，在戶外長時間或劇烈活動的熱傷害風險很高，出門務必要做好防曬工作，尤其是勞力工作者要適時休息降溫，並補充水分及電解質。

紫外線指數方面，週五各縣市均為「過量級」。

空氣品質方面，週五環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區為「普通」等級。

