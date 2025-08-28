9月雪來了！8/30起大溪韭菜花季5大花田裝置、亮點活動搶先看

大溪韭菜花於每年9月盛開。（記者李容萍攝）

2025/08/28 22:55

〔記者李容萍／桃園報導〕好韭不見，必訪夢幻花海來了！桃園市大溪區大漢溪沿岸種植約100公頃的韭菜、是北台灣最大韭菜產銷地，韭菜花每年9月盛開，雪白色的花海被稱「九月雪」，大溪區農會、大溪中庄休閒農業發展協會8月30日至9月20日接力舉辦「2025桃園大溪韭菜花季─徜徉浪漫音樂九月雪Chill」系列活動，今年現場設有五大花田藝術裝置，還有韭菜盒DIY、免費騎單車賞花等亮點活動，好看、好聽、好吃、好拍，盡在花田中。

30日開幕活動在韭菜專區裝置藝術區集戳點集滿3個章戳，並於規定時間投入摸彩箱可參加摸彩，當日在中庄調整池景觀土丘活動舉辦韭菜盒DIY，每場次名額有限，採現場報名。

大溪區農會總幹事曾繁春表示，今年大溪韭菜花季主場在中庄景觀土丘，5區花田的裝置以繽紛音樂為主題，「繽紛五線譜」以彩色線材搭配，象徵以歡樂音樂傳遞幸福；「繽紛幻鏡」以社群網紅喜愛的凸面鏡做主題，彩色凸面鏡除讓民眾拍照，並反射出大溪韭菜花田的各種美景；「七彩捕夢，好運降臨」以大型繽紛交織的捕夢網為主題，讓到訪遊客留下美好願望；「繽紛樂積木」由木作和大型積木組成，包含彩色幾何圖形木作和積木；「中庄鯉魚旗飛揚」安裝繽紛彩色鯉魚旗，呼應中庄調整池生態豐富，將成為各區花田拍照、打卡亮點。

中庄休閒農業發展協會總幹事李志浩說，從9月1日至14日每日上午10點至下午5點，5大花田每日均有音樂欣賞和小農市集，線上預約享免費單車騎乘花田區（40輛），平日報名大溪蕃薯藤有機農場、香草野園、綠苗有機農場、享樂蜂蜜、藍家友善農場、夢田窯饗農場等6大食農教育及水資源中心環境教育，每日10名可享早鳥免費參加，完成花田集章者有機會抽中9月20日下午6點在唐山嬤舉辦的「韭鄉宴」雙人名額（共50個名額），另加入協會LINE官網，可憑券領取花季限量環保水杯1只，限量500份。

此外，大溪警分局因應會場周邊道路路幅狹窄，為避免參觀遊客車輛違規停放，活動期間在大溪區大鶯路、大鶯路1020巷、大鶯路1320巷、中庄景觀土丘周邊道路、中庄下崁地區產業道路等路段交通管制，遊覽車動線由大鶯路1020巷進出。

「繽紛幻鏡」以社群網紅喜愛的凸面鏡做主題，彩色凸面鏡除讓民眾拍照，並反射出大溪韭菜花田各種美景。（記者李容萍攝）

「繽紛五線譜」以彩色線材搭配，象徵以歡樂音樂傳遞幸福。（記者李容萍攝）

「中庄鯉魚旗飛揚」安裝繽紛彩色鯉魚旗，呼應中庄調整池生態豐富，將成為各區花田拍照、打卡亮點。（記者李容萍攝）

「繽紛樂積木」包含大型彩色幾何圖形木作和積木。（記者李容萍攝）

「七彩捕夢，好運降臨」以大型繽紛交織的捕夢網為主題，讓到訪遊客留下美好願望。（記者李容萍攝）

