新學年高雄安心餐食兌換增為75元 還加入新通路守護弱勢學童

2025/08/28 22:28

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市為照顧經濟弱勢學生在例假日與寒暑假也能「安心餐食」，114學年度開學後，安心餐食每次兌換金額由65元提高至75元，學生可持與安心餐食數位票卡結合的數位學生證，在四大超商、????師傅及全聯福利中心兌換等值餐食。

此外，為響應市府照顧弱勢學生的用心，廠商更踴躍加碼兌換金額，萊爾富可兌換95元、全家、OK超商與????師傅便當可兌換85元、統一超商可兌換84元，大幅增加學生餐食的選擇性，溫暖經濟弱勢孩子的心與胃。

高雄市自108年推動安心餐食券，為讓經濟弱勢學生在寒暑假及假日至少能飽食一餐，113年率全國之先推動安心餐食紙本券數位化，並進一步與數位學生證整合，讓學生一卡在手即可全台兌餐，即使卡片不在手亦可手輸方式應變兌餐，達到兌換餐食資訊化、跨區域及去標籤化的全面安心照護目標。

教育局今表示，為兼顧物價波動並提供孩子更多選擇，自8月30日起，兌換金額自65元提升至75元，增加兌餐選擇性同時更貼近孩子的實際需求。新學年除既有四大超商（7-ELEVEN、OK、全家、萊爾富）及便當店????師傅，更攜手全聯福利中心加入兌餐的合作行列，讓餐食安心、選擇安心且多元。

教育局希望透過這樣貼心的設計，減輕學童與家長的負擔，且具隱私去標籤化關懷學童，讓孩子安心且貼心的使用。

教育局長吳立森表示，隨著大數據時代來臨，高雄智慧城市的推動，e卡在手全國兌餐，卡片無註記，孩子安心作選擇，關心弱勢學生需求是市府重要方針，提高兌換餐食額度即是愛心加碼與關懷加倍的具體展現，教育局將持續提供弱勢家庭更全面的照顧服務。

