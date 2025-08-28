才嗆告網友！媽媽餵道歉卻開戰2知名奶粉廠 最新聲明讓上千人傻眼！

媽媽餵28日發聲明道歉，點名亞培、美強生的奶粉是高糖奶粉。（圖翻攝自Mamaway臉書）

2025/08/28 22:22

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣知名母嬰品牌「媽媽餵Mamaway」日前在社群PO影片稱，寶寶喝配方奶就像成人天天喝珍奶，引發家長焦慮與醫界撻伐。今（28日）晚媽媽餵發聲明道歉，但反使爭議進一步延燒，原因是媽媽餵這次直接「開戰」2家知名奶粉廠商，大批網友看不下去，直呼根本是在「提油救火」。

媽媽餵近日上傳影片宣稱，市售嬰兒奶粉一瓶超過一半以上都是糖，還扯到近期受到台灣社會熱議的核能，稱「母乳就像核能一樣被誤導或被低估」，引發爭議，沒想到媽媽餵不僅堅持自己的立場，還對要求轉發批評的網友下架，否則提告。食藥署今天（28日）出面強調，市面上合法登記的配方奶，糖分主要來自「乳糖」，其含量與母乳相當，打臉媽媽餵的說法。

請繼續往下閱讀...

隨著輿論延燒，媽媽餵今晚發布聲明：「針對我們於2025/8/26發布的『寶寶每天喝的奶粉你知道有多少糖嗎？』短影音中提到的『奶粉』及『配方奶』都是指一歲以上成長奶粉，不是一歲以下的嬰兒奶粉，對於我們自己的混淆與用詞不精確，在此致歉並改正！」

「我們知道一歲以下的配方奶是受食藥署管制的，其內容有嚴格的限制，目的是保護一歲以下的嬰兒，因為只有母奶以及配方奶是一歲以下嬰兒的主食，所以絕對沒有高糖的問題。然而寶寶一歲以後的奶粉，就真的要慎選！亞培（Abbott）及美強生（Mead Johnson）官網公開資訊顯示，100克有40到50克都是糖。影片目的其實是想提醒，避免選到高糖奶粉才能保護孩子！」

「兒科醫師也提醒，大多小朋友都是固定喝同一奶商的奶到大的，很多家長都以為原本喝的一號奶換成三號奶並沒有差異，反而讓小孩都在喝糖水！若孩子在一歲以上仍有喝奶需求，母乳反而是首選。最後我們還是要為這兩天造成媽媽們的不適表達最誠摯的歉意！」

網友看完紛紛表示，「根本在提油救火」、「直接開戰奶粉廠商，這就是我要看得血流成河」、「新聲明也沒有比較好，都是在硬拗」、「才剛得罪完一堆媽媽，現在換得罪奶粉廠商？亞培跟美強生不排除進行提告？」、『一歲以上有喝奶需求，母乳反而是首選』這句話的來源到底是哪裡？我兒科醫師我傻眼」、「坐等亞培、美強生說話，置板凳」、「我說真的，你們安靜道歉就好，食藥署都叫你們安靜了又要出來繼續引起公憤」、「超級硬凹！不能直接承認錯誤就好嗎？越搞越難看」、「沒有血流成河你不開心是不是？是在道歉還是在樹敵？」

媽媽餵28日發聲明道歉，點名亞培、美強生的奶粉是高糖奶粉。（圖翻攝自Mamaway臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法