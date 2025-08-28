台灣鏡子8成來自鹿港 製鏡4大家族崛起原因竟和二戰有關！

隨身化妝鏡是鹿港製鏡廠早年起家的主力產品。（台灣玻璃館提供）

2025/08/28 21:24

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台灣鏡子8成來自鹿港4大家族，台明將董事長林肇睢表示，早年玻璃都是從日本進口，鹿港又沒有製作玻璃的原料矽砂與天然氣，但因為第2次世界大戰，飽受空襲的台灣，讓業者可以撿破玻璃鍍水銀來作成皮包用鏡、化妝鏡，打下跨入製鏡的契機。

林肇睢指出，鹿港製鏡4大廠為健生、和益、福華與台明將，其中，健生、和益都是莊氏宗親，福華黃姓家族與台明將林姓家族則是姻親，4廠成立期間為1943年到1950年，從日治年間的2戰後期到國民政府來台。

林肇睢表示，鹿港人開始投入鏡子製造，最早是有鹿港人到台中向日本人學習技術，由於空襲讓許多建物變成廢墟，靠著撿廢墟玻璃來裁成小片，再鍍水銀來做成化妝鏡，或是放在皮包用鏡。直到1954年新竹玻璃與1964年台灣玻璃相繼成立，才讓台灣可以自己生產平板玻璃。

雖然沒有製造玻璃原料，但鹿港製鏡業剛好搭上鹿港家具業興起，與當時最流行化妝櫃完美結合，成功讓各鏡廠都搶到訂單。林肇睢強調，隨著時代演變，鹿港4大製鏡家族開始朝不同方向發展，健生、福華以車鏡為主，和益主攻居家藝術鏡飾，台明將主要是外銷的家具玻璃。

林肇睢強調，鹿港不靠著原料優勢，卻能打造製鏡王國，台灣鏡子8成來自鹿港，4大家族創業迄今約80年左右，產品從車鏡、建材、家具到居家裝潢鏡飾都有，也是鹿港小鎮的「隱形冠軍」。

台明將是鹿港4大製鏡廠之一，董事長林肇睢主打外銷的家具玻璃。（資料照，記者劉曉欣攝）

