    首頁　>　生活

    家長接送孩子福音！南投草屯鎮77個路邊停車格 開放上下學時段免費

    草屯鎮公所在草屯國中周邊的虎山路（育英街到碧山路）的停車格，規劃為家長接送區專用車格，下午4點半到5點半家長接送停車免收費。（記者陳鳳麗攝）

    2025/08/28 21:12

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕高中以下各級學校下週一開學，南投縣草屯鎮位在市區的草屯國中、炎峰國小和草屯國小，上下學時段家長接送小孩停車不易，草屯鎮公所將開放平日上下學時段免費停車，5處合計77個停車格中，4處有2個時段免費，而虎山路（碧山路到育英街口）的11個車格只開放傍晚1個時段免費停車。

    草屯鎮市區路邊停車格從去年6月24起正式收費，收費一年多後，鎮公所為方便家長接送孩子上下學，經與委外廠商協調後，在草屯國中、炎峰國小和草屯國小周邊，規劃了上下學時段免費停車格，廠商已將部分告示牌更換為家長接送區專用停車格告示牌，規劃的時段讓接送小孩的家長專用。

    鎮公所指出，已從7月下旬實施的上下學時段免費停車格，草屯國小周邊有平等街（玉屏路到東美街）路段，車格編號001~026；東美街（平等街到東美街72巷）路段，車格編號001~023，平日中午12時到1時及下午3時30分到4時30分免費停車。

    炎峰國小周邊的虎山路（中興路到明賢街）路段，車格編號012~022號車格，以及明賢街（太平路二段到虎山路）路段，車格編號002~007號，這兩處也是中午12時到1時及下午3時30分到4時30分免費停車。

    另外草屯國中僅規劃一處，地點在虎山路（碧山路到育英街）路段，車格編號為001~011號，但該區僅下午4時30分到5時30分接送學生時段免費。

