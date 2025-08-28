柯震東立牌眼睛對不到焦 「阿璋肉圓」老闆曝原因：歡迎他再來

柯震東等人主演的《那些年》人形看板成為阿璋肉圓鎮店之寶。（施明裕提供）

2025/08/28 20:59

〔記者湯世名／彰化報導〕電影《那些年，我們一起追的女孩》大賣座，捧紅男主角柯震東，由於14年前電影多在彰化取景，阿璋肉圓也是場景之一，電影大賣後阿璋肉圓老闆施明裕在店門口放了一幅柯震東等5位主、配角看板，沒想到柯震東本人在Threads問粉絲「大家覺得我要自己出錢輸出一個比較像我的版本送給阿璋肉圓嗎?!畢竟我的眼睛已經在彰化對不到焦14年了。」施明裕大爆秘辛說，其實當初他與太太都有入鏡，但後來P圖裁掉，導致畫質受影響，並非失焦；歡迎柯震東重回阿璋肉圓，重拍更帥氣的照片來當鎮店之寶。

《那些年，我們一起追的女孩》是一部於2011年上映的青春愛情片，由作家九把刀執導，柯震東、陳妍希、莊濠全、郝劭文、蔡昌憲、彎彎、鄢勝宇等人主演；由於九把刀為彰化人，電影拍攝的地點大都選在彰化，主要場景包括九把刀母校精誠高中，還有他老家附近的阿璋肉圓等。

施明裕指出，當年柯震東等人到肉圓店拍戲後，5人一起拍照，他與太太也一起入鏡，事後他要把這個照片大圖輸出放在店門口，但心想遊客應該只想要看主角們，因此他與太太用P圖裁掉，只留下5位主角，如此一來畫質受到影響，並非柯震東眼睛失焦，但也因此吸引更多遊客來吃肉圓並與人形看板合照，人氣爆炸。他很歡迎柯震東重回阿璋肉圓再拍照片，把更帥氣的照片大圖輸出做為鎮店之寶。

柯震東等5人當年與阿璋肉圓老闆夫婦合照。（施明裕提供）

阿璋肉圓是彰化市排隊名店之一，賣座電影《那些年》曾在此取景。（施明裕提供）

