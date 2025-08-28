為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    國家防災日9月登場！9/19發國家級警報 宜蘭模擬8.5強震引海嘯

    內政部規劃9月17日至19日在宜蘭縣展開大規模搶救實兵演練，並於9月19日上午發布國家級警報。（內政部提供）

    內政部規劃9月17日至19日在宜蘭縣展開大規模搶救實兵演練，並於9月19日上午發布國家級警報。（內政部提供）

    2025/08/28 20:48

    〔記者李文馨／台北報導〕國家防災日下個月登場，內政部今天表示，今年國家防災日以「巨震求生 強韌整備」為主軸，將模擬琉球海溝發生規模8.5地震並引發海嘯，9月17日起陸續在宜蘭縣、新北市進行大規模地震及海嘯搶救實兵演練，9月19日上午9時21分也將發布「國家級警報」訊息。

    內政部務會報今天安排消防署報告「114年國家防災日演練及系列活動」，次長馬士元於會後記者會表示，今年國家防災日以「巨震求生 強韌整備」為主軸，9月17日至19日在主場宜蘭縣辦理演習，模擬琉球海溝發生規模8.5地震，進而引發海嘯；副場則訂於9月18日、19日在新北市新莊運動公園舉行，進行地震後大規模動員救災實兵演練。

    馬士元提醒，民眾將於9月19日上午9時21分收到中央氣象署發布的「國家級警報」訊息，請配合演練抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」；當天9時30分災防告警細胞廣播系統及防空警報系統也將發布海嘯警報進行演練；並於10時59分至11時1分，各電視台都會自動切換至公視頻道，同步播放災防訊息，讓民眾藉實際演練熟悉避難動作及緊急應變。

    消防署副署長馮俊益表示，配合行政院國家防災日系列活動，除了9月2日辦理國家防災日系列活動啟動記者會外，也辦理各項防救災演練，如大規模地震及海嘯災害搶救實兵演練、重大災害緊急警報訊息傳遞演練、地震海嘯警報發布演練，驗證救災能量效能，提升國家防災應變能力等，另也會辦理多元防災宣導活動。

    內政部規劃9月17日至19日在宜蘭縣展開大規模搶救實兵演練，並於9月19日上午發布國家級警報。（內政部提供）

    內政部規劃9月17日至19日在宜蘭縣展開大規模搶救實兵演練，並於9月19日上午發布國家級警報。（內政部提供）

