為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中壢表揚294位資優鄰長 最年長92歲張鎮爐堅持守護社區

    桃園市中壢區公所表揚高齡92歲的振興里鄰長張鎮爐（右）。（中壢區公所提供）

    桃園市中壢區公所表揚高齡92歲的振興里鄰長張鎮爐（右）。（中壢區公所提供）

    2025/08/28 19:58

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區公所今（28）日舉辦資優鄰長表揚活動，共表揚全區294位，包含131位績優鄰長及163位資深鄰長，服務年資超過30年的有5位，10年以上更是佔了大多數，同時也有新生代鄰長投入，形成資深經驗與年輕創意的交會。其中最年長者、振興里鄰長張鎮爐高齡92歲，仍以實際行動守護社區，堪稱全區鄰長中老當益壯表率。

    中壢區長李日強表示，鄰長是市政最前線的推手、也是里民需求的傾聽者，鄰長屬於無給職，但他們不分年齡、不計辛勞，從環境維護、治安巡守到關懷弱勢，都以實際行動守護社區，成為市府與民眾之間最重要橋樑，讓市民在不同世代鄰長的努力下，感受更安心、有溫度的生活環境。

    今年受獎鄰長年齡層橫跨30多歲到90多歲。張鎮爐分享，平常服務里鄰當作運動，自己也很喜歡參與社區公共事務，會堅持服務到不能動為止；而他的精神也讓該里里民非常感動。最年輕則是興國里鄰長盛治平、今年36歲，擅長運用數位工具推廣里內各項活動，展現新世代的數位行動力。

    桃園市中壢區公所今（28）日舉辦資優鄰長表揚活動，全區共294位。（中壢區公所提供）

    桃園市中壢區公所今（28）日舉辦資優鄰長表揚活動，全區共294位。（中壢區公所提供）

    鄰長是市政最前線的推手、也是里民需求的傾聽者，屬於無給職。（中壢區公所提供）

    鄰長是市政最前線的推手、也是里民需求的傾聽者，屬於無給職。（中壢區公所提供）

    民眾在不同世代鄰長的努力下，感受更安心、有溫度的生活環境。（中壢區公所提供）

    民眾在不同世代鄰長的努力下，感受更安心、有溫度的生活環境。（中壢區公所提供）

    中壢區鄰長服務年資超過30年的有5位，10年以上更是佔了大多數，同時也有新生代長投入，形成資深經驗與年輕創意的交會。（中壢區公所提供）

    中壢區鄰長服務年資超過30年的有5位，10年以上更是佔了大多數，同時也有新生代長投入，形成資深經驗與年輕創意的交會。（中壢區公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播