中壢表揚294位資優鄰長 最年長92歲張鎮爐堅持守護社區

桃園市中壢區公所表揚高齡92歲的振興里鄰長張鎮爐（右）。（中壢區公所提供）

2025/08/28 19:58

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區公所今（28）日舉辦資優鄰長表揚活動，共表揚全區294位，包含131位績優鄰長及163位資深鄰長，服務年資超過30年的有5位，10年以上更是佔了大多數，同時也有新生代鄰長投入，形成資深經驗與年輕創意的交會。其中最年長者、振興里鄰長張鎮爐高齡92歲，仍以實際行動守護社區，堪稱全區鄰長中老當益壯表率。

中壢區長李日強表示，鄰長是市政最前線的推手、也是里民需求的傾聽者，鄰長屬於無給職，但他們不分年齡、不計辛勞，從環境維護、治安巡守到關懷弱勢，都以實際行動守護社區，成為市府與民眾之間最重要橋樑，讓市民在不同世代鄰長的努力下，感受更安心、有溫度的生活環境。

今年受獎鄰長年齡層橫跨30多歲到90多歲。張鎮爐分享，平常服務里鄰當作運動，自己也很喜歡參與社區公共事務，會堅持服務到不能動為止；而他的精神也讓該里里民非常感動。最年輕則是興國里鄰長盛治平、今年36歲，擅長運用數位工具推廣里內各項活動，展現新世代的數位行動力。

桃園市中壢區公所今（28）日舉辦資優鄰長表揚活動，全區共294位。（中壢區公所提供）

鄰長是市政最前線的推手、也是里民需求的傾聽者，屬於無給職。（中壢區公所提供）

民眾在不同世代鄰長的努力下，感受更安心、有溫度的生活環境。（中壢區公所提供）

中壢區鄰長服務年資超過30年的有5位，10年以上更是佔了大多數，同時也有新生代長投入，形成資深經驗與年輕創意的交會。（中壢區公所提供）

