海門天險步道修繕延宕 基隆市府：找不到監造商 拚年底開工

俗稱「海門天險」的二沙灣砲台是國定古蹟，但串聯中正路到北砲台間的步道殘破不堪、長滿青苔。（記者俞肇福攝）。

2025/08/28 19:42

〔記者俞肇福／基隆報導〕俗稱「海門天險」的二沙灣砲台，是國定古蹟，也是不少基隆市民日常運動、健身的好去處。只不過，串聯中正路到北砲台間的步道殘破不堪、長滿青苔，但迄今維修工程進度停滯不前。基隆市政府文化觀光局副局長鄭鼎青表示，因為二沙灣砲台是古蹟，依法除了要有施工業者，還需要有監造廠商，且廠商必須要有4年以上的相關經驗，目前因為找不到監造廠商，市政府持續上網招標，若一切順利，最快在今年底開工。

無黨籍基隆市議員呂美玲質疑，去年底就傳出市府有意展開二沙灣砲台第5次修復工程，但迄今為止，相關工程都還沒有動工，今天辦理會勘。

當地民眾陳先生說，這處步道是許多在地民眾，步行走上二沙灣砲台運動、健身、遊憩的路徑，但年久失修，步道的石板鋪面長滿了青苔，只要下雨，步道就會溼滑，稍有不慎就會滑倒，再加上早年建置的步道旁扶手多已腐朽斷裂，長者想要上山走走，都會被家人勸阻。呂美玲也說，她曾經從砲台沿步道下山，若不是同行家人協助，差點就滑倒受傷。

文觀局表示，初步已請業者清除步道鋪面的青苔及修剪步道旁的植被，降低青苔再生的機率。另外，市政府也已經向文化部爭取了補助，籌集2450萬元展開二沙灣砲台第5次修復工程。鄭鼎青補充說，二沙灣砲台修復工程，雖然相關工程的施作完成發包，但在缺乏監造的情況下，步道的修復工程不得不受到影響。

