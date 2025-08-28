8/30台中歌劇院老情歌開唱 歌王楊烈、視后高慧君同台獻藝

《如果能夠，再唱一首老情歌2.0》，由金鐘歌王楊烈、金鐘視后高慧君參與演出。（記者蘇孟娟攝）

2025/08/28 18:54

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中國家歌劇院「NTT劇院展開」計畫，今年推出《如果能夠，再唱一首老情歌2.0》，由金鐘歌王楊烈攜金鐘視后高慧君演出，活動與中山醫學大學附設醫院的失智症共同照護中心合作，8月30日邀請失智症患者與其照顧者一同感受老情歌帶來的感動與美好，落實劇場永續及文化共融。

歌劇院邁入第2年的「NTT劇院展開」計畫，與長期支持公益演出的跨國企業合作，結合瘋戲樂工作室推動。歌劇院指出，期待未曾走進表演廳的長輩們能輕鬆走進劇場欣賞演出，今年擴大演出規模與場次，8月30日台中國家歌劇院、9月13日基隆表演藝術中心、9月20日屏東演藝廳、9月27日台南文化中心實踐場館演出。

歌劇院指出，《如果能夠，再唱一首老情歌》劇名取自金鐘歌王楊烈的經典老歌〈如果能夠〉，今年特邀金鐘視后高慧君加入演出陣容，敘述兩位擅長分享長輩情書的年輕直播主Ctwo跟辣子，某日收到一卷錄音帶，按下播放鍵後，竟陰錯陽差穿越到90年代的歌唱綜藝節目《金嗓情歌夜》錄影現場，帶領觀眾走進時光隧道，重溫〈跳舞時代〉、〈舊情綿綿〉、〈阿美！阿美！〉、〈再會啦！心愛的無緣的人〉等膾炙人口的時代金曲。

歌劇院指出，台中場安排的特別嘉賓還包括「台灣美聲金獎天后」許景淳，基隆場、屏東場則有「阿美族R&B小王子」盧學叡，台南場則是發行28張專輯的「金嗓歌后」葉璦菱等，分別代表不同世代唱出愛戀心聲；此外，2.0版特別舉辦素人歌手甄選，讓愛歌唱、有舞台夢想的民間高手也能享受站上專業舞台的榮耀時刻。

歌劇院指出，配合演出活動，8月30、31日歌劇院特別規劃台味十足的舊物市集，邀請民眾一同穿上老時尚衣著Dress code，打扮「趴哩趴哩」一起來到劇場，穿越時空重返懷舊黃金年代。

