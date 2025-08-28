消防員殉職頻傳 內政部推各縣市設「事故安全官」

為提升消防的工作安全與健康保障，內政部明年將全面推動各縣市設立事故安全官制度。（內政部提供）

2025/08/28 18:51

〔記者李文馨／台北報導〕台灣近年消防人員殉職案件層出不窮，內政部今天表示，為提升消防的工作安全與健康保障，內政部明年將全面推動各縣市設立事故安全官，在救災現場協助指揮官辨識與評估危害，目標民國118年前培訓700人；此外，消防署也修法明訂火災搶救時須依火災等級指派安全幕僚或安全官，負責監控現場危害、進行風險評估，適時向指揮官提出警示，該法將於明年1月1日生效。

內政部今天在部務會報安排消防署報告「事故安全官訓練成果及後續辦理方向」。次長馬士元在會後記者會表示，為全面提升消防員安全，消防署會輔導各級消防機關落實配置事故安全官，也會強化事故現場安全教育訓練，並規劃國外進修機會，另將於消防人員養成訓練加強危害辨識、自保技能與風險意識。

台灣近年發生多起消防員殉職案件，包含屏東縣明揚國際工廠爆炸、新竹市晴空匯火災、新北市廣興橋救溺，都造成消防人員傷亡。內政部表示，消防署於民國114年至118年間推動「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫」，盼透過制度、組織與訓練三方面提升安全，包括事故安全官專責配置、即時風險監控通報機制等。

對於「事故安全官」及「指揮官」的角色差異，馬士元解釋，在現場指揮系統中，事故安全官是確保消防人員安全的關鍵角色，負責辨識與評估危害，並有權暫停或終止危險作業。他也提到，中央目前已核定24項、285億元的中程計畫，以推動消防裝備汰換、廳舍改善、AI職安管理導入、協力救災能量強化等多面向改革，同時也會增補消防人力，強化基層消防量能。

消防署副署長馮俊益表示，111年至今年會培訓220名事故安全官，目標到118年要培訓700人。為強化火災搶救安全管理，消防署也修訂「消防機關火場指揮及搶救作業要點」，明訂火災搶救時須依火災等級指派安全幕僚或安全官，負責監控現場危害、進行風險評估，適時向指揮官提出警示，將於明年1月1日生效。

內政部今天在部務會報安排消防署報告「事故安全官訓練成果及後續辦理方向」。圖為消防署副署長馮俊益。（內政部提供）

內政部今天在部務會報安排消防署報告「事故安全官訓練成果及後續辦理方向」。圖為次長馬士元。（內政部提供）

