為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    下週「微弱東北風」報到！ 另一熱低壓形成影響曝光

    熱帶性低氣壓TD17將往中南半島方向移動。（取自氣象署官網）

    熱帶性低氣壓TD17將往中南半島方向移動。（取自氣象署官網）

    2025/08/28 18:30

    〔記者吳亮儀／台北報導〕新的熱帶性低氣壓TD17今天（28日）下午在南海形成，依中央氣象署觀測，它往中南半島方向移動，對台灣天氣無直接影響。另外，氣象署也指出，下週因高壓、低壓帶分布影響，會有「微弱東北風」報到，東部天氣會轉雨。

    氣象署預報員林定宜表示，這個熱帶性低氣壓的走向往中南半島方向移動，速度不快、也沒有發展為輕度颱風的趨勢，對台灣沒有直接影響，但菲律賓東方海面到南海都是一大片低壓帶，未來是否會有新的熱帶擾動發展，九月初開始要觀察。

    林定宜表示，明、後天天氣類似，午後桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生機率，且要特別注意高溫，氣溫平均在31度到36度，大台北、桃園、中南部近山區還有36度以上高溫機率，新北市甚至達38度以上極端高溫。

    林定宜指出，下週日到下週一（31日、1日）兩天，南方水氣稍微增加一些，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區仍是多雲到晴、午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨。

    林定宜表示，下週二之後受到太平洋高壓、南海和菲律賓東方海面低壓帶影響，加上風向轉變，會開始轉微弱東北風，但這不代表季節轉換為秋季的東北風，而是高壓帶和低壓帶的分布而轉為吹東北風。下週二到下週四東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨。

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播