下週「微弱東北風」報到！ 另一熱低壓形成影響曝光

熱帶性低氣壓TD17將往中南半島方向移動。（取自氣象署官網）

2025/08/28 18:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕新的熱帶性低氣壓TD17今天（28日）下午在南海形成，依中央氣象署觀測，它往中南半島方向移動，對台灣天氣無直接影響。另外，氣象署也指出，下週因高壓、低壓帶分布影響，會有「微弱東北風」報到，東部天氣會轉雨。

氣象署預報員林定宜表示，這個熱帶性低氣壓的走向往中南半島方向移動，速度不快、也沒有發展為輕度颱風的趨勢，對台灣沒有直接影響，但菲律賓東方海面到南海都是一大片低壓帶，未來是否會有新的熱帶擾動發展，九月初開始要觀察。

請繼續往下閱讀...

林定宜表示，明、後天天氣類似，午後桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生機率，且要特別注意高溫，氣溫平均在31度到36度，大台北、桃園、中南部近山區還有36度以上高溫機率，新北市甚至達38度以上極端高溫。

林定宜指出，下週日到下週一（31日、1日）兩天，南方水氣稍微增加一些，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區仍是多雲到晴、午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨。

林定宜表示，下週二之後受到太平洋高壓、南海和菲律賓東方海面低壓帶影響，加上風向轉變，會開始轉微弱東北風，但這不代表季節轉換為秋季的東北風，而是高壓帶和低壓帶的分布而轉為吹東北風。下週二到下週四東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨。

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法