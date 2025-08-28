為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    搶攻10月連假國旅！阿里山賓館推林鐵秘境套裝行程

    阿里山賓館推出10月套裝行程，有機會欣賞秋冬壯闊雲海景致。（阿里山賓館提供）

    阿里山賓館推出10月套裝行程，有機會欣賞秋冬壯闊雲海景致。（阿里山賓館提供）

    2025/08/28 18:21

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕今年10月有中秋、雙十連假等假期，阿里山國家森林遊樂區的阿里山賓館，9月14日至10月26日推出「鐵道秘境，山村小旅行」套裝行程，讓入住旅客暢遊奮起湖、十字路、二萬坪等阿里山林鐵車站，欣賞秋冬雲海美景、感受山城人文風情。

    阿里山賓館總經理王覺非說，阿里山林鐵奮起湖車站、十字路車站以及阿里山國家森林遊樂區內的沼平車站，入選嘉義縣「台灣觀光100亮點」經典車站，旅客參加套裝行程，將可從高鐵搭乘接駁車到奮起湖，轉乘林鐵火車到十字路車站、二萬坪車站等網美景點賞景、打卡拍照，還能到鳴心咖啡品嚐咖啡、逛小農攤販，中午在景觀餐廳佐一茶屋享受日式美學特色料理，且可欣賞壯麗的雲海；入住阿里山賓館可就近自費搭火車到祝山車站觀日、沼平車站遊覽，及享受阿里山賓館50年代咖啡館體驗。

    王覺非說，「鐵道秘境，山村小旅行」與星天樂旅行社合作，8月28日起開放訂房，旅客可透過官網、電話訂房入住，且不限房型，每房贈高保濕玫瑰潤澤面膜。

    阿里山國家森林遊樂區沼平車站，入選「台灣觀光100亮點」經典車站。（阿里山賓館提供）

    阿里山國家森林遊樂區沼平車站，入選「台灣觀光100亮點」經典車站。（阿里山賓館提供）

    阿里山林鐵十字路車站有許多小農攤販、特色店家。（阿里山賓館提供）

    阿里山林鐵十字路車站有許多小農攤販、特色店家。（阿里山賓館提供）

    阿里山林鐵栩悅號停靠十字路車站，成為旅客拍攝景點。（阿里山賓館提供）

    阿里山林鐵栩悅號停靠十字路車站，成為旅客拍攝景點。（阿里山賓館提供）

