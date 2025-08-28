協和電廠環評採樣取點刻意規避污染點位？ 環境部公開行政調查結果

基隆市政府今日公告協和發電廠約45公頃場址為土污控制場址；環境部表示，依規定開發單位應於污染改善完成後，土地才可以利用，並進行實質開發行為。（資料照）

2025/08/28 18:45

〔記者黃宜靜／台北報導〕基隆市政府今日公告協和發電廠約45公頃場址為土污控制場址；環境部今日公開環評、台電自主調查時間線，並表示，協和電廠更新改建計畫環評調查採樣取點是依環評範疇界定會議決議選取採樣點位，於108年7月即已擇定，早於台電公司108年9月自主調查時間；並重申，污染改善完成後，土地才可進行實質開發行為。

協和電廠規劃從燃油改為燃氣發電，並興建第四天然氣接收站（四接），自2018年起，歷經近7年、6次初審，今年2月26日通過環評審查，經環委共識，要求台電積極處理土污事件，補正後通過；基隆市政府今日依「土壤及地下水污染整治法」規定，公告協和發電廠區的廢水處理廠區、油槽區、發電機組區、開關廠區、灰倉區及鄰近用地與大門區等，合計面積458670.09平方公尺，為土壤污染管控制場址。

請繼續往下閱讀...

環境部常務次長沈志修接受媒體聯訪時表示，此次土壤污染案行政調查起因於今年3月時，立委提供台電公司針對協和發電廠自主調查資料，顯示廠區內土壤疑似污染，相關檢測結果未納入環境影響評估報告，故要求環境部進行行政調查。環境部組成專案小組，啟動行動調查作業，針對環評調查前的部分，是否有不當規避等進行釐清，邀集7位專家學者及部內相關單位，啟動調查作業。

環境部表示，此次行政調查發現，台電於103年、104年進行協和發電廠土壤調查，部分區域（灰倉區及廢鐵區）土壤重金屬（鎳及銅）超過土壤污染管制標準，分別於109年及110年改善；108年至110年3次自主調查發現土壤超過管制標準，但台電認為須考量全面性整治，仍須拆除建築物，因此盼採「分區拆除、分區整治」污染改善，以達全面改善目標。

針對外界環境影響評估土壤調查點位選點相關疑義，環境部表示，協和電廠更新改建計畫環評調查採樣取點是依環評範疇界定會議決議選取採樣點位，於108年7月即已擇定、並於12月採樣自主調查範圍G區，早於台電公司108年9月自主調查污染範圍（A、B、D區）時間點不同。

沈志修表示，土壤污染整治與環境影響評估審查分屬不同法律程序，應分別處理，無先後順序；環評重點在於範疇界定會議上掌握資訊，而在範疇界定採樣點位並未有污染，且旁聽民眾也於環評大會當天提供相關資料，因此不影響環評審查。

沈志修指出，外界關心台電公司是否有明知土壤污染事實而未於環評書件記載情事，這部分公民團體已向司法機關告發，應由司法機關釐清，不過，報告內容也都會上網公開，若司法單位有需要也會配合提供。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法