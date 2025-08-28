花蓮南區偏鄉唯一沒有幸福巴士 玉里鎮公所申請復辦

花蓮富里鄉公所的幸福巴士今年獲得交通部頒發卓越獎，可預約搭乘前往市區上學上班或就醫。（富里鄉公所提供）

2025/08/28 18:26

〔記者花孟璟／花蓮報導〕交通部改善偏鄉的公共運輸服務，在既有客運路線之外開辦幸福巴士，目前花蓮13鄉鎮除了花蓮市區，只剩玉里鎮、光復鄉沒有規劃幸福巴士，其中，玉里鎮重啟幸福巴士計畫，本月積極招募司機，今晚舉辦說明會。鎮公所說，目前有15名司機報名，參加公共運輸服務的同時也能賺錢！

玉里鎮公所機要張德倫說，前鎮長任內沒持續做而中斷，目前南區所有鄉鎮都有幸福巴士，唯獨玉里鎮沒有，因此今年度著手籌備向公路局提出幸福巴士2.0計畫，先從招募司機開始，歡迎有意願服務地方、同時取得穩定收入且無酒駕紀錄的司機參與，可以是既有的計程車司機，或是一般民眾均可，報名後將協助訓練報考職業駕駛，希望爭取補助開辦，方便玉里河東地區的偏遠部落長輩、民眾往返市區洽公、就醫需求。

交通部公路局幸福巴士計畫目前全花蓮10個鄉鎮共開辦27條路線，採取彈性路線及預約共乘等方式並行，其中富里鄉的幸福巴士2.0計畫還因成效良好，一年服務里程破26萬公里，串聯起偏鄉居民交通，今年度更獲交通部頒發「幸福巴士金運獎」最高榮譽「卓越獎」第1名，路線有台東線（台東池上往返富里鄉）、富里線（各村全區預約往返玉里鎮市區）。

反觀富里鄉隔壁的玉里鎮，雖然曾在2016年開辦過公路局第一批的需求反應式公共運輸，提供25元價格搭乘計程車，但因招標給北部車隊業者引發反彈後停辦，2019年前鎮長蔡秋龍時期曾有意恢復幸福巴士並舉辦說明會，但最後沒有實施。

