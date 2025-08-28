為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    馬公夏日露天電影院倒數2場 七夕場加贈玫瑰花、巧克力

    馬公夏日露天電影院，剩下29、30日最後2場次。（馬公市公所提供）

    馬公夏日露天電影院，剩下29、30日最後2場次。（馬公市公所提供）

    2025/08/28 18:20

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年「馬公夏日露天電影院」將於8月29日（星期五）、30日（星期六）晚間7時在國際廣場舉行最後兩場放映活動，為今年暑假劃下最溫馨的句點。片單分別為《美人魚：深海奇緣》與《海豚男孩》，放映活動全程免費，邀請市民朋友與親子參與。

    8月29日適逢農曆七月初七，民間俗稱七夕情人節，相傳牛郎與織女在這一天鵲橋相會，也成為象徵愛情與陪伴的節日。當日晚間6時40分，馬公市長黃健忠將到場，發送玫瑰花與巧克力給現場夫妻與情侶（數量有限，贈完為止）。黃市長表示，七夕當晚能陪伴孩子看電影、與另一半散步市集，就是一種難得的幸福時光。

    活動現場同步設置多隻巨型貓咪氣偶，其中首次亮相的「搖滾貓」造型吸睛，已成為國際廣場最熱門的打卡亮點，也吸引不少大小朋友駐足合影。活動也結合沿菊文創市集，讓民眾在觀影前後自在散步，感受夜間風景與創意市集氛圍。

    考量前場放映期間觀眾踴躍，不少民眾反映「坐在角落看不清楚畫面」，市公所特別在最後2場將銀幕全面加大，提升觀影品質，確保每位觀眾都能看得清楚、看得舒適，享受無礙的夏夜電影時光。

    市長黃健忠表示，市公所持續以「孩子與家庭的需要」作為施政核心，期盼透過貼近生活的文化活動，打造更多親子共融的城市空間。「市政工作不在於華麗鋪張，而是在細水長流的用心與陪伴。只要能讓孩子笑、讓家長安心，就是最實在的價值。」

