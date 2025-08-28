南科樹谷大道慢車道近月超速違規近千件 民怨速限低、標示被擋住

民眾抱怨台南新市樹谷大道靠近紫楝路口的測速取締警示標誌，從遠處看會被樹木擋住。（記者劉婉君攝）

2025/08/28 18:13

〔記者劉婉君／台南報導〕南科周邊道路樹谷大道與紫楝路口，近期調整科技執法項目，新增機慢車道超速偵測，近1個月來，已取締一般超速及嚴重超速共近千件，不少南科上班族8月迄今已接獲3、4張罰單。有民眾投書本報，認為該路段速限太低、測速取締警示標誌被擋住，且台南市警察局日前宣導全市新增科技執法的圖卡上，標示10月18日才會正式取締，不明白為何現在就收到罰單。

對此，台南市交通大隊回應，經現地觀測，該處LED測速取締標誌在車輛駛近時，尚無遭路樹遮蔽情形，夜間也可達到警示作用。另外，宣導圖卡上10月18日正式執法部分，是針對新增「東區小東路段」與「南區西門路」2處違規停車科技執法設備啟用；至於樹谷大道慢車道與高鐵台南站U型載客區2處科技執法，2月1日即已啟用，此次僅功能增加及調整，因非屬新啟用儀器，並無實施宣導期。

投書民眾指出，許多南科上班族8月開始陸續收到不只1張的超速罰單，金額從1400元到1萬2000不等，月初夜間經過該路段，道路昏暗、警示標誌不明顯，近期才有LED燈；再者，依市警局公告應自10月18日才正式取締，這樣被開單並不合理，該路段速限40公里也太低，希望調高至60公里。

交通大隊回應指出，有關該道路速限調整，將於近期邀集道路主管機關辦理會勘評估。至於民眾誤解圖卡正式執法時間，未來將精進圖卡製作之資訊顯示方式，避免影響民眾權益。

根據統計，該路段機慢車道自7月27日至8月24日，已取締一般超速703件，超過速限40公里以上的嚴重超速292件。

