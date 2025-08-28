為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    玉山寶光聖堂捐200萬 助南市「丹娜絲」受災民眾重建家園

    玉山寶光聖堂捐贈200萬元助丹娜絲風災受災民眾重建，台南市長黃偉哲（右二）代表受贈及致贈感謝狀。（南市府提供）

    2025/08/28 18:33

    〔記者蔡文居／台南報導〕為協助受丹娜絲風災影響地區加速災後復原，財團法人玉山寶光聖堂今天捐贈200萬元給台南市政府，市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝狀，感謝財團法人玉山寶光聖堂的愛心捐輸。

    黃偉哲表示，目前市府收入善款逾1億7000萬元，然而包括房屋受損及車損慰助金，以及低收入戶、獨居老人及身心障礙戶災損房屋由政府協助修繕，實際支出金額已比善款高出數倍。感謝聖堂在災後即時伸出援手，協助地方投入重建，一起守護民眾。市府會將社會各界的每一份愛心，妥善運用發揮最大的效益。

    玉山寶光聖堂總務處長謝景佑表示，此次風災對台南造成嚴重衝擊，面對災情，聖堂與地方鄉親同在，攜手共度艱難時刻。這些捐款都是來自信眾的慈心，願這份集體的善念能化作災後重建的力量。

    南市捐款連結https://donate.tainan.gov.tw/web/donation/donation_project_in.jsp？np_id=NP1751973941614

    （請註明：「0706丹娜絲颱風災害捐款」）。

